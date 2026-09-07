Omar Plaini, sobre el presente de Los Andes: "Tenemos que salir de esta crisis"

Los Andes atraviesa días de cambios profundos en busca de dejar atrás una racha adversa de resultados. Tras la salida de Leonardo Lemos, la comisión directiva comandada por Omar Plaini cerró rápidamente la incorporación de César Monasterio, quien ya asumió el mando del primer equipo.

En diálogo con Fútbol en Milrayitas, la máxima autoridad del club analizó el proceso de selección y se mostró optimista respecto al futuro inmediato del club. En ese contexto, Omar Plaini detalló el arduo trabajo de la dirigencia para definir el perfil del nuevo conductor táctico, en un mercado de pases complejo. "Los encargados de la Secretaría de Fútbol y el Director Deportivo hablaron con varios técnicos, habían quedado tres o cuatro", explicó el mandatario, quien además reconoció las dificultades económicas y de contexto para concretar ciertas opciones: "Algunos eran inalcanzables para nosotros, otros que habíamos hablado se terminaron yendo al exterior".

Finalmente, el elegido fue Monasterio, una alternativa que ya estaba en el radar de la institución. "Estaba dentro de los técnicos que nosotros habíamos considerado también, y finalmente decidimos por César Monasterio. Siempre hay que tomar una decisión, después esto es fútbol", señaló Omar Plaini.

Asimismo, adelantó que la formalización del vínculo es inminente: "Hay un técnico que ahora tiene dos días de trabajo nada más, seguramente ya esta semana arreglaremos el contrato".

Un mensaje de confianza para el plantel de Los Andes

A pesar de la crisis deportiva que forzó el cambio de timón, el dirigente gremial y político mantiene una firme convicción sobre el potencial de los futbolistas que integran la plantilla actual. "Hay un técnico nuevo, recién está asumiendo, tenemos que salir de la crisis esta y creo que vamos a salir porque hay plantel, hay un buen grupo humano", remarcó con seguridad.

Para Omar Plaini, las chances de pelear por cosas importantes continúan vigentes, y confía en que el equipo reaccionará a tiempo para acomodarse en la tabla de posiciones. "Lo importante es que sigo confiando en que tenemos plantel para competir y estamos ahí del octogonal", enfatizó.

Exigencia al máximo: "Yo nunca apuesto a menos"

Al ser consultado sobre el perfil buscado en César Monasterio y las pautas de trabajo establecidas, el presidente de Los Andes destacó la necesidad de mantener canales fluidos de comunicación con la cúpula dirigencial. "Buscamos un hombre profesional, muy capaz entendemos nosotros, que tiene ya una trayectoria. Lo que le pedimos es que haya una relación de diálogo permanente, que es lo que tenemos, no más que eso", detalló.

Por último, Omar Plaini dejó un mensaje con fuerte impronta institucional y personal respecto a las metas colectivas de Los Andes para lo que resta de la temporada, dejando en claro que la mediocridad no forma parte de su gestión.

"Después lo otro, el deseo de nosotros está intacto, la institución pretende jugar el octogonal. El técnico cuando viene sabe que a Los Andes, por lo menos durante esta dirigencia, nosotros siempre vamos por lo más. Después se puede o no se puede, pero yo nunca apuesto a menos, jamás", concluyó de forma categórica, y cerró con una definición fiel a su estilo: "Yo no miro para abajo, siempre estoy tratando de mirar en la línea recta de mi vista o para arriba porque no quiero que nada me pegue en la cabeza, para abajo no miro".