Marcos Echeverría alimentó el sueño de todos en Temperley: "Queremos jugar una final"

Marcos Echeverría se despachó con un doblete para la gran victoria de Temperley.

El clima de fiesta en el Alfredo Beranger no es para menos. Temperley sacó adelante un partido durísimo ante Colegiales por la fecha número 28 de la Primera Nacional, ganó 3 a 1 y quedó a tiro de la punta en el torneo de la Primera Nacional.

La gran figura de la tarde fue su centrodelantero, Marcos Echeverría, quien se despachó con un doblete para revertir el marcador adverso y desató la locura en Turdera. El encuentro había comenzado cuesta arriba para los dirigidos por Nicolás Domingo debido al gol de Lucio Castillo para Colegiales.

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Sin embargo, la reacción del Gasolero fue inmediata. Apenas un minuto después, Echeverría capitalizó una gran jugada colectiva para estampar el 1-1 parcial antes del descanso. En el complemento, el atacante volvió a golpear a los 5 minutos tras conectar un gran centro de Franco Benítez, dándole la ventaja a un Temperley que luego liquidaría el encuentro con un penal ejecutado por Lucas Angelini.

Tras el pitazo final y en medio de la ovación de los hinchas que colmaron las tribunas en Turdera, Marcos Echeverría dialogó con la prensa y no ocultó su inmensa alegría por el presente colectivo.

“Tenemos el sueño de jugar una final”, disparó el delantero de 23 años, dejando en claro que el plantel tiene la mente fija en el partido decisivo por el primer boleto a la máxima categoría.

El goleador, cuyo pase pertenece a Banfield, remarcó el carácter del equipo para reponerse al golpe inicial de Colegiales: "Mostramos la templanza de siempre. No nos desesperamos cuando ellos se encontraron con el gol. Sabíamos que de locales somos muy fuertes y que el arco se nos iba a abrir si seguíamos insistiendo por abajo".

Con estas dos conquistas, Echeverría espantó por completo las críticas del inicio de la temporada y ratificó su gran racha, que se acopló al envión anímico obtenido semanas atrás en el clásico de la región. "El grupo está muy unido, los chicos dejan todo en cada pelota y a mí me toca la linda tarea de empujarla gracias al enorme desgaste que hacen los volantes", añadió con humildad.

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Un cierre de torneo de la Primera Nacional al rojo vivo

Con este triunfazo en el Beranger, Temperley alcanzó la línea de los 49 puntos, consolidándose como el único escolta de la Zona B, a sólo dos puntos del líder Tristán Suárez (51).

El camino hacia la ansiada finalísima entra en su recta definitiva y el Gasolero demostró que tiene las armas necesarias para dar batalla hasta el último segundo.

En la próxima fecha, el conjunto de Turdera deberá viajar a Paraná para enfrentar a Patronato, en otra final anticipada donde buscará revalidar sus credenciales de candidato.