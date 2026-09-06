Temperley le ganó a Colegiales y se sigue ilusionando en la Primera Nacional

Temperley reaccionó a tiempo, lo dio vuelta ante Colegiales y se ilusiona
En una tarde cargada de emociones en el Alfredo Beranger, Temperley derrotó 3 a 1 a Colegiales por la fecha 28 de la Primera Nacional, logrando tres puntos fundamentales en su lucha por seguir en los primeros puestos de la Zona B. El Gasolero debió apelar a la mística y a la paciencia para revertir un encuentro que había comenzado adverso.
El partido arrancó planteado de igual a igual por la visita, tuvo sus primeras emociones al término del primer tiempo. Colegiales sorprendió gracias a una precisa definición de Lucio Castillo, quien puso en ventaja al "Tricolor" y sembró la incertidumbre en las tribunas del Beranger. Temperley comenzaba a sufrir por una imprecisión en defensa.
Sin embargo, el equipo dirigido por Nicolás Domingo no se desesperó. Conducido por el empuje de su mediocampo y el aliento de su gente, Temperley empezó a acorralar a la visita. La recompensa llegó antes del descanso: tras una gran jugada colectiva, Marcos Echeverría ensayó una notable definición para estampar el 1 a 1 y devolverle el alma al cuerpo al pueblo gasolero.
En el segundo tiempo, el local mantuvo la intensidad y terminó de quebrar la resistencia de Colegiales. Nuevamente Marcos Echeverría, la gran figura de la tarde, aprovechó una desatención en el área rival para firmar su doblete personal y desatar el delirio en el Teatro de Turdera, luego de un gran centro de Franco Benítez.
Con el resultado a su favor, Temperley manejó los hilos del encuentro ante un Colegiales que se quedó sin respuestas físicas ni futbolísticas. Sobre el cierre del partido, Lucas Angelini de penal sentenció el 3 a 1 definitivo, bajándole el telón a una actuación sólida y sumamente necesaria para las aspiraciones de Temperley en la Primera Nacional.
Con esta victoria, Temperley ratifica su fortaleza en el Alfredo Beranger y llega entonado a la recta final del torneo, mientras que Colegiales se va con las manos vacías y la obligación de corregir errores de cara a lo que viene.
Con esta nueva victoria, Temperley alcanza las 49 unidades en la Zona B, sigue siendo escolta de Tristán Suarez a dos puntos y en la próxima fecha visitará a Patronato.
Marcos Echeverría, la figura de Temperley con un doblete.
¡¡¡¡¡GANÓ TEMPERLEY!!!!
Final del partido en el Alfredo Beranger. Gran triunfo de Temperley 3 a 1 sobre Colegiales por la fecha número 28 de la Primera Nacional.
Increíble salvada de Lorenzo Monti
En una gran maniobra individual de Rodrigo Monserrat, apareció el defensor de Temperley para salvar la caída de su arco.
Rompió el travesaño
Tremendo derechazo de Facundo Rivero que estrelló su disparo contra el poste defendido por Ezequiel Mastrolía. Se salva Temperley sobre el final.
¡¡¡¡GOOOOOL DE TEMPERLEY!!!!
Lucas Angelini con un remate suave pone el 3 a 1. Ahora Temperley empieza a sentenciar el encuentro.
"Lucas Angelini"Por el gol del jugador de Temperley ante Colegiales. pic.twitter.com/tUdfgXztQU— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 6, 2026
Penal para Temperley
Luego de una infracción sobre Facundo Krüger el árbitro sancionó la pena máxima.
Ovación para el goleador
Se retira Marcos Echeverría, la figura del partido e ingresa Facundo Krüger en su lugar.
Colegiales se aproxima
La visita probó de media distancia por intermedio de Franco Malagueño, pero su disparo se fue desviado.
Mueve el banco de suplentes Nicolás Domingo
Primera modificación en Temperley: se retira Luciano Nieto e ingresa Fernando Brandán.
¡¡¡¡¡GOOOOOL DE TEMPERLEY!!!!
Otra vez la fórmula de Temperley: centro de Franco Benítez (ya ingresado nuevamente) para la cabeza de Marcos Echeverría que puso el 2 a 1.
"Marcos Echeverría"Por el gol del jugador de Temperley que le da vuelta el partido a Colegiales. pic.twitter.com/jb4idJKRfk— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 6, 2026
Preocupación en Temperley
Franco Benítez chocó con Federico Marín y abandonó el campo de juego. Momentáneamente Temperley esta con un jugador menos.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Temperley y Colegiales los segundos 45 minutos.
Final del primer tiempo
Temperley y Colegiales empatan 1 a 1 al término de un primer tiempo que llegó con emociones sobre el final.
¡¡¡¡GOOOOOL DE TEMPERLEY!!!
El Gasolero respondió rápido y en una jugada letal Marcos Echeverría apareció en el centro de la escena para anotar el 1 a 1.
"Marcos Echeverría"Por el gol del jugador de Temperley ante Colegiales. pic.twitter.com/uBLWLnQnKF— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 6, 2026
¡¡¡¡GOOOOOL DE COLEGIALES!!!!
Con una gran sociedad entre Mauro Albertengo y Lucio Castillo, la visita llega a la apertura marcador. Gana Colegiales 1 a 0. Se equivocó Temperley en el fondo y lo paga caro.
"Lucio Castillo"Por el gol del jugador de Colegiales tras una desastrosa salida de Temperley. pic.twitter.com/hWXR63m4Ie— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 6, 2026
Era para roja
El árbitro Fabricio Llobet le perdonó la vida a Gerónimo Tomasetti que cometió una dura infracción. Ya tenía amarilla y no le sacó la roja. Por ahora Temperley sigue con 11, pero estuvo al filo de quedarse con uno menos.
¿Fue penal para Temperley?
Luego de una corrida de Franco Benítez, el defensor Emanuel Insua lo empuja en velocidad pero el árbitro decidió no sancionar la pena máxima.
"Penal"Por el reclamo de los jugadores de Temperley en esta jugada ante Colegiales. pic.twitter.com/rva99EDfZB— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 6, 2026
Se aproxima Temperley
Ahora el equipo de Nicolás Domingo probó con la pelota parada y en un rebote le quedó el remate a Lorenzo Monti que se fue desviado.
Otra vez Temperley prueba de media distancia
Con un disparo de Luciano Nieto, el Gasolero intentó sorprender pero sin éxito.
Avisó Colegiales
La visita propone y con un cabezazo de Leonardo Fernández inquietó a Ezequiel Mastrolía.
Temperley no puede llegar y prueba de afuera
El Gasolero probó de media distancia a través de Pedro Souto pero su remate se fue por arriba del travesaño. Partido peleado.
Primera buena sociedad en ataque de Temperley
La armaron desde el fondo, con un buen pase de Luciano Nieto hacia Pedro Souto que envió un centro pero no llegó a ser profundo. Temperley intenta sumar pases para arrimar peligro.
Error en la salida de Temperley
Una mala salida de Temperley en defensa por parte de Oswaldo Pacheco generó un ataque en profundidad de Colegiales que malogró Leonardo Fernández. Se salvó Temperley.
Comenzó el partido
Ya juegan Temperley y Colegiales por la fecha número 28 de la Primera Nacional.
Ya se viene Temperley ante Colegiales
Formaciones confirmadas:
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Gerónimo Tomasetti, Pedro Souto, Luciano Nieto; Franco Benítez, Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.
Acá están los 11 elegidos por Nicolás Domingo para enfrentar a Colegiales por la fecha 28 de la Primera Nacional.#JuegaElCele pic.twitter.com/N2TQmaUIQY— Club A. Temperley (@TemperleyOK) September 6, 2026
Colegiales: Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Facundo Rivero, Leonel Ortíz, Emanuel Insua; Franco Zicarelli, Federico Marín, Leonardo González, Lucio Castillo; Facundo Montiel, Mauro Albertengo. DT: Leonardo Fernández.
Esta es la formación titular del Tricolor. pic.twitter.com/qhbpY8gO6i— Club Atletico Colegiales (@Colegiales1908) September 6, 2026
Árbitro: Fabricio Llobet
Estadio: Alfredo Beranger
TV: LPF Play
Novedades de Temperley en la lista de concentrados
Entre las principales ausencias sigue sin estar disponible Gabriel Hauche por segundo partido consecutivo. El "Demonio" arrastra una distensión en el sóleo de la pierna derecha. Mientras que Franco Díaz cumple su última fecha de suspensión por alcanzar las 10 tarjetas amarillas.
Estos son los convocados por Nicolás Domingo para recibir a Colegiales en el estadio Alfredo Martín Beranger, por la fecha 28 de la Primera Nacional.#JuegaElCele pic.twitter.com/kx3bgPMWTB— Club A. Temperley (@TemperleyOK) September 6, 2026