Temperley le ganó a Colegiales y se sigue ilusionando en la Primera Nacional

Temperley reaccionó a tiempo, lo dio vuelta ante Colegiales y se ilusiona

En una tarde cargada de emociones en el Alfredo Beranger, Temperley derrotó 3 a 1 a Colegiales por la fecha 28 de la Primera Nacional, logrando tres puntos fundamentales en su lucha por seguir en los primeros puestos de la Zona B. El Gasolero debió apelar a la mística y a la paciencia para revertir un encuentro que había comenzado adverso.

El partido arrancó planteado de igual a igual por la visita, tuvo sus primeras emociones al término del primer tiempo. Colegiales sorprendió gracias a una precisa definición de Lucio Castillo, quien puso en ventaja al "Tricolor" y sembró la incertidumbre en las tribunas del Beranger. Temperley comenzaba a sufrir por una imprecisión en defensa.

Sin embargo, el equipo dirigido por Nicolás Domingo no se desesperó. Conducido por el empuje de su mediocampo y el aliento de su gente, Temperley empezó a acorralar a la visita. La recompensa llegó antes del descanso: tras una gran jugada colectiva, Marcos Echeverría ensayó una notable definición para estampar el 1 a 1 y devolverle el alma al cuerpo al pueblo gasolero.

En el segundo tiempo, el local mantuvo la intensidad y terminó de quebrar la resistencia de Colegiales. Nuevamente Marcos Echeverría, la gran figura de la tarde, aprovechó una desatención en el área rival para firmar su doblete personal y desatar el delirio en el Teatro de Turdera, luego de un gran centro de Franco Benítez.

Con el resultado a su favor, Temperley manejó los hilos del encuentro ante un Colegiales que se quedó sin respuestas físicas ni futbolísticas. Sobre el cierre del partido, Lucas Angelini de penal sentenció el 3 a 1 definitivo, bajándole el telón a una actuación sólida y sumamente necesaria para las aspiraciones de Temperley en la Primera Nacional.

Con esta victoria, Temperley ratifica su fortaleza en el Alfredo Beranger y llega entonado a la recta final del torneo, mientras que Colegiales se va con las manos vacías y la obligación de corregir errores de cara a lo que viene.

Con esta nueva victoria, Temperley alcanza las 49 unidades en la Zona B, sigue siendo escolta de Tristán Suarez a dos puntos y en la próxima fecha visitará a Patronato.