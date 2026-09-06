domingo 06 de septiembre de 2026
Escribinos
6 de septiembre de 2026
Marcha firme.

Talleres de Escalada disfruta en lo alto de la tabla

En Pilar, Talleres de Escalada logró un triunfo clave para mantenerse arriba. “Pudimos lastimar en los momentos justos”, afirmó Matías Samaniego.

Matías Samaniego.abrió el marcador para Talleres de Escalada.

Matías Samaniego.abrió el marcador para Talleres de Escalada.

Talleres de Escalada logró una gran victoria frente a Real Pilar como visitante, condición en la que más cómodo se siente en la temporada de Primera B. El Albirrojo se impuso por 2-0 y, hasta que esta noche juegue Excursionistas, acompaña a Arsenal de Sarandí en lo más alto de la tabla de posiciones.

Con goles de Matías Samaniego y Milton Cantero, los dirigidos por Lucas Licht alcanzaron los 63 puntos y continúan en la pelea por el primer ascenso a la Primera Nacional, categoría de la cual descendieron en 2025 después de dos temporadas irregulares.

Lee además
Murió Miguel Ignomiriello, el técnico que hizo campeón a Talleres de Escalada.
Dolor en el Sur.

Murió Miguel Ignomiriello, el técnico que hizo campeón a Talleres de Escalada
Talleres de Escalada y Arsenal, a las piñas.
Insólito.

Batalla campal en el final de Arsenal y Talleres de Escalada en el Viaducto

Talleres de Escalada pegó justo

“Contento porque vinimos a buscar los tres puntos y los conseguimos de buena manera porque jugamos muy bien, pudimos lastimar en los momentos justos”, declaró Matías Samaniego sobre el partido contra un Real Pilar que arrastraba un invicto de siete fechas desde la asunción técnica de Ariel Otermín, que continúa en puestos de Torneo Reducido.

Gran victoria de Talleres de Escalada en Pilar.&nbsp;

Gran victoria de Talleres de Escalada en Pilar.

Con dos victorias consecutivas, Talleres de Escalada volvió a tomar confianza después de una racha adversa como local, donde logró hacerse fuerte la fecha pasada ante la UAI Urquiza y ahora lo deberá revalidar ante Liniers, otro de los equipos que pelea la parte baja.

Continúa arriba en la Primera B

Después de esfuerzo físico y futbolístico realizado en el estadio Carlos Barraza, el extremo, el talentoso ofensivo de Talleres de Escalada sostuvo que “ahora es momento de descansar y disfrutar de este triunfo. Tuvimos nuestras chances, pudimos haber ampliado el marcador, pero bueno creo que fue un resultado justo”.

En ese sentido, Matías Samaniego reconoció que el equipo “erró varias situaciones de gol”, y en tono risueño dijo que “por suerte no me “pegaron tanto” como en partidos anteriores donde sufrió la marca rival.

Con ocho finales por delante, el Albirrojo dio otro gran paso. El objetivo está claro, ir partido a partido en busca del ascenso.

Quedan Liniers (L), Villa San Carlos (V); San Martín de Burzaco (L), Sportivo Italiano (V); Deportivo Camioneros (L), Deportivo Merlo (V), Sportivo Dock Sud (L) y Comunicaciones (V).

Temas
Seguí leyendo

Murió Miguel Ignomiriello, el técnico que hizo campeón a Talleres de Escalada

Batalla campal en el final de Arsenal y Talleres de Escalada en el Viaducto

Talleres de Escalada volvió a la victoria y otra vez se prende en la pelea de arriba

Talleres venció a Real Pilar y alcanzó a Arsenal en la cima de la Primera B

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Temperley logró su cuarta victoria consecutiva y sigue alimentando su ilusión.
En Turdera.

Temperley venció a Colegiales con autoridad y sigue siendo escolta en la Primera Nacional

Por  Leonardo Papaleo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Brandon Luna murió durante un partido de fútbol en Villa Fiorito.
Tragedia.

Murió por un golpe en un partido de fútbol en Fiorito: el acusado va a juicio