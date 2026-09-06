Avellaneda encara jornadas de descacharrado para prevenir el dengue

Avellaneda participará del 7 al 11 de septiembre en las Jornadas Provinciales de Descacharrado, con actividades de prevención del dengue en distintos puntos del municipio. La propuesta incluirá tareas en instituciones, vacunación y charlas, además de acciones para eliminar recipientes y objetos que puedan acumular agua y favorecer la reproducción del mosquito.
La iniciativa apunta a reducir los posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, mediante intervenciones en distintos espacios de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Acciones para prevenir el dengue en Avellaneda
- Descacharrado en instituciones.
- Vacunación contra el dengue.
- Charlas y actividades de prevención.
- Acciones de promoción de la salud en el territorio.
Qué se recomienda hacer en los hogares
El descacharrado consiste en detectar y retirar objetos o recipientes que puedan acumular agua. Estos elementos pueden convertirse en lugares propicios para la reproducción del mosquito.
En los hogares, las autoridades recomiendan mantener limpios patios y jardines, eliminar recipientes que puedan juntar agua y revisar de manera periódica distintos sectores de las viviendas.
Las medidas forman parte de la prevención cotidiana y buscan disminuir la presencia de posibles focos de reproducción del Aedes aegypti.