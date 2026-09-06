domingo 06 de septiembre de 2026
Escribinos
6 de septiembre de 2026
Prevención.

Avellaneda encara jornadas de descacharrado para prevenir el dengue

Avellaneda realizará jornadas provinciales de descacharrado del 7 al 11 de septiembre, con acciones para eliminar criaderos del mosquito que transmite el dengue.

Prevención del dengue en Avellaneda.

Prevención del dengue en Avellaneda.

Avellaneda participará del 7 al 11 de septiembre en las Jornadas Provinciales de Descacharrado, con actividades de prevención del dengue en distintos puntos del municipio. La propuesta incluirá tareas en instituciones, vacunación y charlas, además de acciones para eliminar recipientes y objetos que puedan acumular agua y favorecer la reproducción del mosquito.

La iniciativa apunta a reducir los posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, mediante intervenciones en distintos espacios de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Lee además
Avellaneda: una cirugía vascular inédita evitó la amputación de una pierna en el Hospital Perón.
Salud.

Avellaneda: una cirugía vascular inédita evitó la amputación de una pierna
Afectará a quienes viajen hacia el centro porteño y también a quienes se dirijan a Provincia y Ezeiza.﻿
Tránsito.

Ezeiza: cómo será el desvío por el corte de la Autopista Dellepiane

Acciones para prevenir el dengue en Avellaneda

  • Descacharrado en instituciones.
  • Vacunación contra el dengue.
  • Charlas y actividades de prevención.
  • Acciones de promoción de la salud en el territorio.

Qué se recomienda hacer en los hogares

El descacharrado consiste en detectar y retirar objetos o recipientes que puedan acumular agua. Estos elementos pueden convertirse en lugares propicios para la reproducción del mosquito.

En los hogares, las autoridades recomiendan mantener limpios patios y jardines, eliminar recipientes que puedan juntar agua y revisar de manera periódica distintos sectores de las viviendas.

Las medidas forman parte de la prevención cotidiana y buscan disminuir la presencia de posibles focos de reproducción del Aedes aegypti.

Temas
Seguí leyendo

Avellaneda: una cirugía vascular inédita evitó la amputación de una pierna

Ezeiza: cómo será el desvío por el corte de la Autopista Dellepiane

Ezeiza refuerza la prevención ante el pronóstico de fuertes lluvias por El Niño

Quilmes: reinauguraron un área de Terapia Intensiva en el hospital Iriarte

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Prevención del dengue en Avellaneda.
Prevención.

Avellaneda encara jornadas de descacharrado para prevenir el dengue