Avellaneda encara jornadas de descacharrado para prevenir el dengue

Prevención del dengue en Avellaneda.

Avellaneda participará del 7 al 11 de septiembre en las Jornadas Provinciales de Descacharrado, con actividades de prevención del dengue en distintos puntos del municipio. La propuesta incluirá tareas en instituciones, vacunación y charlas, además de acciones para eliminar recipientes y objetos que puedan acumular agua y favorecer la reproducción del mosquito.

La iniciativa apunta a reducir los posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, mediante intervenciones en distintos espacios de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Acciones para prevenir el dengue en Avellaneda Descacharrado en instituciones.

Vacunación contra el dengue.

Charlas y actividades de prevención.

Acciones de promoción de la salud en el territorio. Qué se recomienda hacer en los hogares El descacharrado consiste en detectar y retirar objetos o recipientes que puedan acumular agua. Estos elementos pueden convertirse en lugares propicios para la reproducción del mosquito.

En los hogares, las autoridades recomiendan mantener limpios patios y jardines, eliminar recipientes que puedan juntar agua y revisar de manera periódica distintos sectores de las viviendas.

Las medidas forman parte de la prevención cotidiana y buscan disminuir la presencia de posibles focos de reproducción del Aedes aegypti.

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