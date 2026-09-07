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7 de septiembre de 2026
Va de retro.

Por qué Cameron Díaz le pegó una piña a Matthew Perry

Matthew Perry escribió en sus memorias cómo su fallido encuentro con la reconocida actriz Cameron Díaz, donde recibió una inesperada trompada.

Cameron Díaz y Matthew Perry, el romance que no fue.&nbsp;

Cameron Díaz y Matthew Perry, el romance que no fue. 

En sus memorias, el fallecido actor de la serie Friends incluyó una cita poco feliz con Cameron Diaz. El episodio ocurrió, según su relato, poco después de la separación de la actriz y Justin Timberlake en 2007.

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En el libro el artista detalló que la salida tuvo lugar en una cena con varias personas, más cerca de una reunión social que de un encuentro a solas y de tinte romántico.

Matthew Perry escribió que percibió desinterés de parte de Cameron Díaz casi desde el inicio. Más tarde, durante un juego que identificó como Pictionary, la situación derivó en un momento incómodo.

Todo ocurrió cuando la actriz intentó golpearlo en el hombro y terminó pegándole en la cara. “Cameron Diaz me acababa de dar un puñetazo en la cara”, resumió el actor en su libro al reconstruir aquella noche.

Matthew Perry murió a los 54 años.

Matthew Perry murió a los 54 años.

La muerte de Matthew Perry

Matthew Perry, famoso por su papel en la serie Friends, falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años en su casa de Los Ángeles, ahogado en su jacuzzi debido a los efectos agudos de una sobredosis de ketamina.

El informe forense concluyó que el fallecimiento se debió a los efectos agudos de la ketamina, con factores contribuyentes como el ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina.

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