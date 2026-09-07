Por qué está todo mal entre Fito Páez y Gabriel Carámbula

Gabriel Carámbula, hijo del recordado Berugo Carámbula, reveló la verdadera historia del riff de la canción “Circo Beat” cuando era guitarrista de la banda de Fito Páez y le hizo un contundente reclamo al músico rosarino por las regalías del tema.

"Hay historias que durante muchos años permanecen en silencio. No porque no hayan pasado, sino porque en algún momento uno deja pasar las cosas", arrancó Gabriel Carámbula en su cuenta de Instagram .

Según el guitarrista, todo ocurrió durante la grabación en Rosario cuando los músicos salieron a cenar, mientras que le encomendaron una tarea: "Fito me dejó dos acordes: fa sostenido menor y si menor, y me dijo: ‘Hacé algo con esto’".

"Me quedé durante aproximadamente cinco horas, hasta que finalmente encontré el riff", afirmó el protagonista de ese clásico del rock argentino.

El reclamo a Fito Páez

Según Gabriel Carámbula, el esfuerzo valió la pena por el resultado final del tema que grabó con Fito Páez. "Lo hice con muchísimo trabajo, pero también con mucha alegría. Porque para mí, esos dos acordes, sin ese riff, eran simplemente dos acordes. El riff fue lo que le dio identidad, fuerza y personalidad a esa parte de la canción", aseguró sobre su trabajo en el tema.

"Circo Beat" se transformó en un clásico del rock argentino y sonó en todas las radios. "Yo me siento orgulloso de haber creado ese riff. Y justamente por eso creo que es importante contar esta historia. No lo hago desde el resentimiento, ni para quitarle mérito a nadie", aclaró el notable guitarrista.

"Lo hago porque creo que el trabajo y la creación de cada persona deben ser reconocidos de acuerdo con lo que realmente sucedió. No busco una pelea ni una confrontación", advirtió en su publicación en Instagram.

Luego, sin nombrar a Fito Páez, aclaró: "Creo que cuando uno crea, trabaja y aporta algo que después queda en una obra que llega a millones de personas, tiene derecho a que ese aporte sea reconocido. Por eso hoy decido contarlo. No para atacar a nadie”.

“No para generar un conflicto. Sino para que la historia se conozca tal como yo la viví y para que, en el futuro, quienes estén empezando a trabajar con otros artistas valoren lo que crean, defiendan su trabajo y se aseguren de que sus aportes sean justamente reconocidos", concluyó con su reclamo en las redes sociales.