jueves 20 de agosto de 2026
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20 de agosto de 2026
Fue amor.

Los motivos de la separación de Sofía Gala y Fito Páez: "Él tiene muchas..."

Luego de unos siete meses juntos, se separaron Sofía Gala y Fito Páez y contaron los escandalosos motivos del final del promocionado romance.

Sofía Gala y Fito Páez, separados.&nbsp;

Sofía Gala y Fito Páez, separados. 

Sofía Gala Castiglione y Fito Páez se separaron luego de estar unos siete meses juntos y se conocieron los motivos del final de este romance. También se ventiló una situación puntual que se dio semanas atrás, durante las vacaciones del artista en Bariloche.

“Me dijeron que esto no sería nada raro porque son megafiguras, que no les coinciden los horarios, los tiempos. Hasta ahí, algo que le puede pasar a cualquier persona”, contó Karina Iavicoli en LAM.

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El detonando del fin del romance de Sofía Gala y Fito Páez

En el ciclo de América TV, Karina Iavicoli contó cuál fue el detonante del fin de la relación de Sofía Gala y Fito Páez. “Lo que me dicen es que estuvo haciendo un viaje, que está siempre con amigas, con colegas. Es muy cercano a Juliana Gattas y Dolores Fonzi… fueron a Bariloche, y a partir de esto hubo un distanciamiento. A Sofía no le habría gustado (el viaje)”, cerró la periodista.

Sofia Gala y Fito Paez, separados.

Sofia Gala y Fito Paez, separados.

El romance entre la actriz y el rockero rosarino comenzó como una simple amistad y luego fue muy promocionado, incluso Moria Casán habló muy bien de la relación de su hija con el músico.

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