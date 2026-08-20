Los motivos de la separación de Sofía Gala y Fito Páez: "Él tiene muchas..."

Sofía Gala y Fito Páez, separados.

Sofía Gala Castiglione y Fito Páez se separaron luego de estar unos siete meses juntos y se conocieron los motivos del final de este romance. También se ventiló una situación puntual que se dio semanas atrás, durante las vacaciones del artista en Bariloche.

“Me dijeron que esto no sería nada raro porque son megafiguras, que no les coinciden los horarios, los tiempos. Hasta ahí, algo que le puede pasar a cualquier persona”, contó Karina Iavicoli en LAM.

SOFÍA GALA Y FITO PÁEZ SEPARADOS



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/yEgK05x1V4 — América TV (@AmericaTV) August 19, 2026 De todos modos, luego fue con una versión mucho más contundente: “Después, lo que me dijeron es que, es un tipo atractivo, muchas mujeres mueren por él por lo que representa, y él tendría muchas amigas”.

El detonando del fin del romance de Sofía Gala y Fito Páez En el ciclo de América TV, Karina Iavicoli contó cuál fue el detonante del fin de la relación de Sofía Gala y Fito Páez. “Lo que me dicen es que estuvo haciendo un viaje, que está siempre con amigas, con colegas. Es muy cercano a Juliana Gattas y Dolores Fonzi… fueron a Bariloche, y a partir de esto hubo un distanciamiento. A Sofía no le habría gustado (el viaje)”, cerró la periodista.

Sofia Gala y Fito Paez, separados. El romance entre la actriz y el rockero rosarino comenzó como una simple amistad y luego fue muy promocionado, incluso Moria Casán habló muy bien de la relación de su hija con el músico.

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