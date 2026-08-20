Budge: tres jóvenes fueron detenidos tras abandonar una camioneta y escapar a pie

Tres jóvenes de entre 18 y 19 años fueron detenidos en Ingeniero Budge luego de protagonizar una persecución policial tras intentar evadir un control de identificación a bordo de una camioneta.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el episodio ocurrió el pasado 17 de agosto, cuando personal del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora realizaba una recorrida por la zona de Olimpo y Las Vías y observó una Toyota Hilux negra que circulaba a gran velocidad.

Según consta en el parte oficial, los efectivos intentaron detener el vehículo para identificar a sus ocupantes, pero el conductor hizo caso omiso a la voz de alto y aceleró, lo que dio inicio a un seguimiento por distintas calles del barrio.

La persecución se extendió hasta la zona de Martell y A. Franco , donde los ocupantes abandonaron la camioneta y escaparon corriendo. Sin embargo, los policías continuaron el operativo a pie y lograron alcanzar a los tres sospechosos a pocos metros del lugar.

Los tres detenidos tras la persecución en Budge.

Los tres detenidos

Los detenidos son dos jóvenes de 18 años y uno de 19. Según informaron fuentes policiales, ninguno registraba impedimentos legales al momento de ser identificados.

En tanto, los efectivos verificaron el dominio de la Toyota Hilux, JDQ362, y no detectaron impedimentos sobre el rodado. Los tres jóvenes quedaron a disposición de la Justicia, en una causa caratulada inicialmente como “resistencia a la autoridad”.

La investigación quedó bajo la intervención de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil 19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo la fuga y el motivo por el que los jóvenes intentaron evitar el procedimient