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"Brown mira al cielo" llega a la universidad de Lomas de Zamora

Este viernes desde las 19 se realizará la primera edición de "luna en Lomas de Zamora", la propuesta es gratuita y abierta a toda la comunidad.

La propuesta tendrá lugar el viernes 21 de agosto, de 19 a 20 en la UNLZ.

La propuesta tendrá lugar el viernes 21 de agosto, de 19 a 20 en la UNLZ.

La nueva edición de "Brown mira al cielo" llega a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) e invita a la comunidad a observar la luna en su fase creciente a través de telescopios y acercarse al mundo de la astronomía.

La propuesta, gratuita y abierta a toda la comunidad, se realizará este viernes de 19 a 20 en la Plaza del Cincuentenario, frente a la Facultad de Ingeniería de la UNLZ, ubicada en Camino de Cintura y Juan XXIII. La jornada se realizará en el marco del convenio y la articulación entre la Facultad de Ingeniería de la UNLZ y el Complejo Astronómico del Municipio de Almirante Brown. Se trata de la primera vez que el programa se desarrolla en Lomas de Zamora.

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Desde el Complejo Astronómico llevarán sus propios telescopios para realizar la observación y acompañar a quienes se acerquen. Además, los vecinos y vecinas que tengan telescopios y quieran sumarse podrán llevar sus instrumentos y participar de la actividad. La jornada estará sujeta a las condiciones climáticas, por lo que su realización dependerá del estado del cielo al momento de la actividad.

Una propuesta que acerca la astronomía a los barrios

“Brown Mira al Cielo” es un programa gratuito de observación astronómica y divulgación científica impulsado por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown. Desde 2023 recorre distintas localidades del distrito y propone acercar la astronomía a los espacios públicos mediante telescopios y experiencias de observación.

"La iniciativa busca acercar la ciencia a la comunidad, promover la participación de los y las vecinas y fortalecer la articulación entre instituciones educativas y científicas", expresó Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola.

Desde 2023 recorre distintas localidades&nbsp; y propone acercar la astronom&iacute;a a los espacios p&uacute;blicos.

Desde 2023 recorre distintas localidades y propone acercar la astronomía a los espacios públicos.

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