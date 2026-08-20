"Brown mira al cielo" llega a la universidad de Lomas de Zamora

La propuesta tendrá lugar el viernes 21 de agosto, de 19 a 20 en la UNLZ.

La nueva edición de "Brown mira al cielo" llega a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) e invita a la comunidad a observar la luna en su fase creciente a través de telescopios y acercarse al mundo de la astronomía.

La propuesta, gratuita y abierta a toda la comunidad, se realizará este viernes de 19 a 20 en la Plaza del Cincuentenario, frente a la Facultad de Ingeniería de la UNLZ, ubicada en Camino de Cintura y Juan XXIII. La jornada se realizará en el marco del convenio y la articulación entre la Facultad de Ingeniería de la UNLZ y el Complejo Astronómico del Municipio de Almirante Brown. Se trata de la primera vez que el programa se desarrolla en Lomas de Zamora.

Desde el Complejo Astronómico llevarán sus propios telescopios para realizar la observación y acompañar a quienes se acerquen. Además, los vecinos y vecinas que tengan telescopios y quieran sumarse podrán llevar sus instrumentos y participar de la actividad. La jornada estará sujeta a las condiciones climáticas, por lo que su realización dependerá del estado del cielo al momento de la actividad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Complejo Astronómico Brown (@complejoastronomico.brown) Este viernes de 19 a 20 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lomas de Zamora. Una propuesta que acerca la astronomía a los barrios “Brown Mira al Cielo” es un programa gratuito de observación astronómica y divulgación científica impulsado por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown. Desde 2023 recorre distintas localidades del distrito y propone acercar la astronomía a los espacios públicos mediante telescopios y experiencias de observación.

"La iniciativa busca acercar la ciencia a la comunidad, promover la participación de los y las vecinas y fortalecer la articulación entre instituciones educativas y científicas", expresó Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola. Desde 2023 recorre distintas localidades y propone acercar la astronomía a los espacios públicos.

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