El Club Atlético Temperley lanzó una camiseta rosa para concientizar sobre el cáncer de mama

A las 18.30 en Celemanía del Club Temperley se presentará la camiseta rosa y se podrá donar a la organización Mechitas de Amor.

La campaña "Cuidarte es ganar" ya está activa en el Club Atlético Temperley en el marco de Octubre Rosa que es el mes de la concientización sobre la prevención del cáncer de mama. El gasolero se une a la iniciativa presentando esta tarde una nueva camiseta que será el símbolo de dicho encuentro.

La cita es esta tarde ya que a partir de las 18.30 en Celemanía (Avenida 9 de Julio 360, Temperley ) se presentará la camiseta de color rosa que fue diseñada especialmente para concientizar sobre una de las enfermedades que afecta especialmente a las mujeres, pero además será una gran oportunidad para conocer y donar a las chicas que crearon Mechitas de Amor en Lomas que es una organización que se encarga de confeccionar pelucas para pacientes oncológicos.

A través de un reel donde hinchas, socias y jugadores se muestran con la nueva casaca rosa es que lanzaron esta propuesta que invita a todos a reflexionar sobre la importancia de realizar los chequeos médicos anuales ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se detectan en el país alrededor de 20 mil casos de cáncer de mama por año, es decir dos nuevos por hora.

Según anunciaron con la presentación de la camiseta se busca acompañar y visibilizar la importancia de la prevención, los controles y la detección temprana del cáncer de mama.

Tras la presentación de la camiseta, la misma estará disponible para los hinchas en Celemania y en la tienda web. La campaña #CuidarteEsGanar busca trascender lo deportivo y poner en primer plano el cuidado de la salud.

Como institución, Temperley entiende al club como un espacio que también cumple un rol social muy importante, capaz de acompañar, generar conciencia y movilizar a su comunidad alrededor de causas que atraviesan a la sociedad. "En este sentido, el compromiso con la prevención y la concientización forma parte de una manera de entender al deporte como una herramienta de encuentro y transformación", detallaron.

El detalle solidario en la presentación de la camiseta

Durante la presentación que se hará en la sede de Celemanía que está dentro del club, también estarán presentes las integrantes de Mechitas de Amor, la iniciativa dedicada a la confección de pelucas para personas que atraviesan tratamientos oncológicos.

Los que se acerquen a la presentación de la camiseta rosa además podrán conocer este proyecto solidario y además donar. "Las chicas estarán recibiendo donaciones de pelo y elementos para el cuidado del cabello, que serán destinados a acompañar su iniciativa", explicaron.

Por eso, se esperan donaciones de pelo natural o teñido, a partir de 25 centímetros, seco, limpio y atado, shampoo y acondicionador, accesorios y otros elementos para el cabello.

Lo más importante es que durante la jornada de esta tarde en el club se realizarán cortes de pelo para quienes quieran donar al proyecto que ayuda a las personas que están transitando una enfermedad oncológica.

"Invitamos a toda la comunidad a que se sume, desde hinchas, familias hasta socios y vecinos, para compartir una jornada en la que el fútbol vuelve a ser un punto de encuentro, esta vez para llevar un mensaje de prevención, solidaridad y cuidado", aseguraron desde el club y agregaron como lema del encuentro que "cuidarse también es parte de ganar".

Mirá el reel de presentación del club