Un falso médico acusado de vender autos robados fue detenido en la localidad de Temperley . Lo acusan de estafar a varias personas en la provincia de Córdoba. Ya tenía varias condenas por este delito.

Alejandro Roberto Martín Alonzo, de 42 años , era buscado por la Justicia Federal de Río Cuarto. La acusación apuntaba a que se hacía pasar por doctor para ganarse la confianza de sus compradores.

La investigación para detenerlo empezó tras la denuncia de Victoria, una mujer oriunda de Rosario. Según su relato, había encontrado una Toyota SW4 publicada en Mercado Libre a un precio más bajo que el habitual y decidió comprarla. El vendedor la citó en el Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto.

Al llegar a la ciudad cordobesa, la recibió un hombre que se presentó como Facundo. Estaba vestido de médico y dijo que trabajaba en dicho hospital. Acto seguido, la acompañó a revisar el vehículo que quería comprar y fueron a un restaurante para concretar la compra.

La víctima entregó 37.180 dólares y recibió las llaves de la camioneta y la documentación. Todo parecía estar en regla. Sin embargo, cuando volvía a Rosario, una llamada lo cambió todo: un cómplice del médico, que había sido parte de la puesta en escena como supuesto chofer de Uber, le avisó a la mujer que había sido víctima de una estafa. La camioneta era robada, la habían repintado y la documentación era falsa.

Denuncia y detención en Temperley

El falso médico fue detenido en Temperley.

Tras la denuncia, el caso quedó en manos de la Justicia Federal de Río Cuarto, que solicitó la colaboración de la Policía Federal para localizar y atrapar al acusado. Descubrieron que simulaba ser médico para estafar a la gente con la venta de vehículos robados.

La investigación llevó a los uniformados a Lomas de Zamora. Luego de analizar sus comunicaciones telefónicas, descubrieron que había viajado a Buenos Aires y que se ocultaba en la localidad de Temperley. A partir de esa información, organizaron un operativo para detenerlo.

Los efectivos policiales lo arrestaron mientras se encontraba con su pareja. Durante el operativo, le incautaron un estetoscopio, elemento que utilizaba para hacerse pasar por médico.

Tras la detención, lo trasladaron a Río Cuarto, donde quedó a disposición de la Justicia. Se comprobó que tenía experiencia en estos delitos: acumulaba múltiples condenas en Córdoba y San Luis por vender autos mellizos, aunque siempre recuperó la libertad al poco tiempo.