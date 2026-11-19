La explosión en Remedios de Escalada ya dejó dos víctimas fatales.

Néstor Julián D'Alessandro fue identificado como el segundo trabajador de Metrogas que murió como consecuencia de la explosión y el incendio ocurridos en Remedios de Escalada . El operario falleció durante la madrugada de este jueves en el sanatorio Fitz Roy, donde permanecía internado en grave estado desde el siniestro.

La muerte del trabajador había sido confirmada horas antes y ahora se conoció su identidad. D'Alessandro se suma a Marcelo García , el operario de 47 años que también perdió la vida durante la tragedia, cuyo cuerpo fue encontrado en el lugar de la explosión y posteriormente identificado por sus familiares.

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La autopsia del segundo trabajador quedó a cargo de la Morgue Judicial de la Nación, debido a la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires.

La causa continúa bajo la misma carátula de " incendio o estrago culposo seguido de muerte" , mientras avanza la investigación para establecer cómo se produjo la rotura de la cañería y determinar las eventuales responsabilidades.

Marcelo García es el primer fallecido de la tragedia de Remedios de Escalada.

Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada

El siniestro ocurrió el viernes 13 de noviembre en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, mientras se realizaban trabajos de renovación de la red de distribución de gas. Una máquina tunelera habría dañado una cañería de media presión, lo que provocó una fuga, un incendio y una posterior explosión.

El episodio afectó viviendas, comercios y vehículos, además de dejar decenas de heridos. Varios trabajadores de MetroGAS sufrieron quemaduras de gravedad y debieron ser trasladados a distintos centros de salud.

Con la muerte de D'Alessandro, ya son dos los operarios fallecidos por la tragedia. La investigación judicial continúa para reconstruir las circunstancias del hecho y establecer si existieron responsabilidades penales.