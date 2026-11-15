lunes 16 de noviembre de 2026
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15 de noviembre de 2026
Preocupación.

Un dirigente de Temperley quedó gravemente herido en la explosión de Remedios de Escalada

Trabajaba para Metrogas y estuvo en el lugar de la explosión. Está internado y aseguran que "el cuadro es delicado". El club dio detalles de su estado de salud.

Los jugadores de Temperley manifestaron su apoyo.

Los jugadores de Temperley manifestaron su apoyo.

Se trata de Marcelo Alcobre, integrante de la Subcomisión de Fútbol y vocal de la actual Comisión Directiva del ‘Gasolero’. Además de su participación en el club, también trabaja como empleado de Metrogas.

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El viernes pasado, Marcelo estaba en su puesto de trabajo en el cruce de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea. Por desgracia, le tocó estar muy cerca del lugar de la explosión y quedó gravemente herido. Lo trasladaron al Hospital Evita de Lanús, donde permanece internado.

Durante el partido entre Temperley y Ciudad de Bolívar por la primera fase del Reducido de la Primera Nacional, los jugadores del equipo local salieron al campo de juego con una bandera para expresar su apoyo. “Fuerza Marcelo”, rezaban.

Marcelo est&aacute; internado y aseguran que "el cuadro es delicado".

Marcelo está internado y aseguran que "el cuadro es delicado".

Preocupación por el dirigente herido en la explosión

Este domingo, desde Temperley publicaron un comunicado oficial para hacer pública la situación. Confirmaron que Marcelo “fue una de las personas más afectadas” por la explosión en Escalada. “Apenas trascendió la noticia, sus compañeros, amigos y dirigentes del Club se hicieron presentes en el Hospital Evita para ponerse a disposición de su familia”, explicaron.

El estado de salud de Alcobre es preocupante, según contaron desde Temperley: “El cuadro es delicado y el pronóstico reservado, pero en las primeras 48 horas evolucionó de manera favorable. Su pelea es minuto a minuto. Marcelo tiene una fuerza enorme y sabe que desde acá toda la familia celeste hace fuerzas y reza por él”.

Desde el ‘Gasolero’ se solidarizaron con las personas afectadas y reclamaron “el esclarecimiento de los hechos”. En la misma línea, le desearon una pronta recuperación al dirigente internado: “Marce querido, la Familia Más Grande del Sur está con vos y con tu familia en este momento, y deseamos verte de nuevo en el Teatro de Turdera, donde sos feliz.

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