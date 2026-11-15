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15 de noviembre de 2026
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La picante sugerencia sexual de Sergio Goycochea a Pablo Echarri

Pablo Echarri confesó que Sergio Goycochea le hizo una recomendación durante una charla y que la está analizando para el futuro.

La charla de Sergio Goycochea y Pablo Echarri.&nbsp;

La charla de Sergio Goycochea y Pablo Echarri. 

La inesperada revelación surgió durante una entrevista con la periodista Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, el ciclo que se emite por La Once Diez.

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En la charla, la conductora le preguntó por una versión que había circulado sobre el consejo que recibió de su amigo y su supuesta intención de seguirlo.

“Eso fue una charla que tuvimos con el Goyco ya hace unos cuantos años, pero viste que algunos chismes se reciclan. Es cierto. Me lo ha recomendado el Goyco hace mucho tiempo”, aclaró Pablo Echarri sobre el chip sexual.

Pablo Echarri habl&oacute; de todo.&nbsp;

Pablo Echarri habló de todo.

La puerta abierta que dejó Pablo Echarri

De todos modos, Pablo Echarri dejó en claro que hasta el momento no se sometió al procedimiento. “Yo debo confesar que no lo empleé”, reconoció, aunque enseguida dejó abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro.

“Nunca descarto nada de esas cosas. Es algo que te puede hacer sentir mejor y una manera de tratar de no perder todo lo que de alguna manera el tiempo se lleva”, reflexionó.

La charla terminó con elogios para el exfutbolista, a quien el actor considera una persona a tener en cuenta por el cuidado que tiene de su cuerpo.

“El Goyco es un tipo para tener en cuenta”, sostuvo. La conductora también destacó su buen estado físico y Pablo Echarri coincidió: “Está cada vez mejor el Goyco”.

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