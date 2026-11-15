Calor y algunas lluvias: cómo estará el clima en el AMBA durante la semana

El calor llegó de golpe y continuará durante los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ), con temperaturas máximas que se acercarán a los 30° y algunas precipitaciones. El martes y el viernes se esperan lluvias , mientras que el lunes será el día más caluroso.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana estará marcada por la alternancia entre jornadas nubladas, períodos de sol y lluvias aisladas.

Pronóstico. La semana avanza con calor en el AMBA: máximas de casi 30º

El lunes continuará la nubosidad, con cielo nublado a mayormente nublado y vientos del noreste que cambiarán al este y nuevamente al noreste. Las marcas térmicas oscilarán entre los 19° y los 28° en Lomas de Zamora.

En tanto, el martes será una de las jornadas inestables de la semana. Se prevén tormentas aisladas y chaparrones durante todo el día, con vientos del sudoeste y temperaturas que irán de los 19° a los 27°. El miércoles llegará el pico de calor, con una máxima de 26° y una mínima de 16°. El cielo estará parcialmente a mayormente nublado y se esperan vientos del sudoeste.

Para el jueves, el SMN anticipa condiciones más agradables, con cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste que rotarán al norte. La temperatura mínima será de 15° y la máxima de 26°.

Baja apenas el calor en el cierre de la semana

El viernes volverán las precipitaciones: se esperan chaparrones durante la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Los vientos soplarán del oeste y luego rotarán al sur, mientras que las temperaturas se ubicarán entre los 17° y los 25°.

Finalmente, el sábado se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos del sudoeste y temperaturas que oscilarán entre los 16° y los 25°.

De esta manera, el AMBA tendrá una semana con temperaturas propias de jornadas cálidas, aunque con algunos períodos de inestabilidad que obligarán a tener el paraguas a mano.