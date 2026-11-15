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15 de noviembre de 2026
Pronóstico.

Calor y algunas lluvias: cómo estará el clima en el AMBA durante la semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó jornadas con temperaturas elevadas en Lomas de Zamora y el AMBA. El martes y el viernes se esperan lluvias, mientras que el lunes será el día con más calor.

El calor llegó de golpe y seguirá esta semana.

El calor llegó de golpe y seguirá esta semana.

El calor llegó de golpe y continuará durante los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas máximas que se acercarán a los 30° y algunas precipitaciones. El martes y el viernes se esperan lluvias, mientras que el lunes será el día más caluroso.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana estará marcada por la alternancia entre jornadas nubladas, períodos de sol y lluvias aisladas.

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El lunes continuará la nubosidad, con cielo nublado a mayormente nublado y vientos del noreste que cambiarán al este y nuevamente al noreste. Las marcas térmicas oscilarán entre los 19° y los 28° en Lomas de Zamora.

En tanto, el martes será una de las jornadas inestables de la semana. Se prevén tormentas aisladas y chaparrones durante todo el día, con vientos del sudoeste y temperaturas que irán de los 19° a los 27°. El miércoles llegará el pico de calor, con una máxima de 26° y una mínima de 16°. El cielo estará parcialmente a mayormente nublado y se esperan vientos del sudoeste.

Para el jueves, el SMN anticipa condiciones más agradables, con cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste que rotarán al norte. La temperatura mínima será de 15° y la máxima de 26°.

Baja apenas el calor en el cierre de la semana

El viernes volverán las precipitaciones: se esperan chaparrones durante la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Los vientos soplarán del oeste y luego rotarán al sur, mientras que las temperaturas se ubicarán entre los 17° y los 25°.

Finalmente, el sábado se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos del sudoeste y temperaturas que oscilarán entre los 16° y los 25°.

De esta manera, el AMBA tendrá una semana con temperaturas propias de jornadas cálidas, aunque con algunos períodos de inestabilidad que obligarán a tener el paraguas a mano.

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