Incendio en Remedios de Escalada: el dramático relato de los vecinos evacuados

En Remedios de Escalada se viven momentos de tensión, miedo y angustia tras la explosión y el voraz incendio generado por la rotura de un caño de gas durante una reparación de la empresa Metrogas . Hay heridos, personas hospitalizadas, negocios destruidos y vecinos evacuados.

"Estaba en mi departamento a media cuadra de donde sucedió el incendio. De repente se escuchó una explosión enorme, yo estaba en la cocina y el vidrio se movió todo, entonces me acerqué al balcón y vi que el incendio era gigante y que toda la humareda negra estaba en la esquina de mi casa con lo cual me agarró un ataque, un shock total porque empecé a escuchar los gritos de la gente en la calle", relató una vecina que no puede volver a su edificio por el riesgo de que haya más explosiones.

Después de la explosión, la vecina agarró a su perro, algunas pertenencias y salió rápidamente del edificio. "Llamé a los Bomberos , después empezaron a venir ambulancias y ahora estamos todos evacuados porque el riesgo de que sigan explotando lugares existe y son tres cuadras las que están comprometidas. Yo estoy justamente en la cuadra donde pasó el incendio así que estábamos muy cercanos a que llegara a prenderse fuego nuestro edificio también", agregó.

La empresa Metrogas estaba haciendo trabajos de renovación de la red de distribución cuando una máquina tunelera dañó uno de los caños . Esto provocó una explosión y un impactante incendio sobre la calle Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro comercial de Escalada. Hasta el momento hay 20 personas heridas, 6 de ellas de gravedad con quemaduras , y tres comercios que quedaron destruidos .

"En la fiambrería que explotó estaba mi hija, que por suerte no le pasó nada. Yo estaba en mi trabajo a 15 cuadras de acá así que vine volando a sacar cosas, rescaté las mascotas e insumos de salud. Por ahora no tenemos respuesta, no sabemos cuándo voy a poder ingresar a mi casa porque hay cuadrillas trabajando y es peligroso entrar así que no sabemos cuándo vamos a poder volver", contó otra de las vecinas evacuadas en la zona.

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"Vivo en un departamento de Beltrán y Melo, y cuando sentí la explosión pensé que había pasado una catástrofe por el ruido violento que hubo. Cuando bajé, la gente corría y a una cuadra de mi casa había grandes llamaradas que volaron prácticamente la fiambrería de la esquina", expresó otro de los vecinos evacuados, quien remarcó que "hubo negligencia por parte de Metrogas y tiene que haber un responsable".

En el lugar hay siete cuarteles de Bomberos para tratar de sofocar el fuego y personal de Defensa Civil se encargó de la evacuación de las viviendas linderas a donde sucedió la explosión. "Hace días que acá hay un olor a gas muy fuerte. Hoy, a eso de las 11, estaba caminando por la plaza cuando se sintió un temblor fuerte, explotó todo, había fuego por todos lados y la gente gritando. También vimos a los operarios con la cara y el cuerpo quemado", indicó un joven que fue testigo del momento caótico que se vivió en la localidad.