Talleres de Escalada celebra hoy el día internacional del hincha

Los vecinos y simpatizantes se unen para conmemorar el Día Internacional del Hincha de Talleres de Escalada , una fecha que excede lo futbolístico para convertirse en un verdadero hito de resistencia barrial. Cada 6 de noviembre, las calles de Remedios de Escalada se transforman en un escenario de orgullo, pertenencia y memoria colectiva.

La elección de esta fecha no responde al nacimiento de un ídolo ni a la obtención de un campeonato deportivo. Su origen se remonta al 6 de noviembre de 1999, uno de los momentos más oscuros en la historia de la institución.

Apenas cuatro días antes, el 2 de noviembre de aquel año, la justicia había dictaminado la quiebra y la clausura inmediata de las instalaciones del club. Ante la amenaza real de un cierre definitivo y la desaparición de la entidad madre de Remedios de Escalada, la respuesta de sus hinchas no se hizo esperar.

El 6 de noviembre, miles de hinchas, socios, deportistas de distintas disciplinas y vecinos se autoconvocaron masivamente en las puertas de la sede social. Aquella histórica movilización exigió la reapertura del club y marcó el puntapié inicial de una lucha que se extendió por casi una década. El esfuerzo colectivo dio sus frutos: años más tarde, la quiebra fue levantada con éxito y la institución volvió legítimamente a manos de sus socios. Por este motivo, el 6 de noviembre quedó inmortalizado como el día en que el amor por los colores salvó al club de la desaparición.

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Así vive la celebración Talleres de Escalada

Para esta jornada, el club y los movimientos de hinchas organizaron una serie de iniciativas centradas en la identidad social y la memoria colectiva del barrio. El club lanza a través de sus plataformas oficiales un documento audiovisual especial. Esta producción reúne testimonios exclusivos de socios y socias grabados en la Plaza de Escalada, donde relatan en primera persona qué significa su vínculo con Talleres de Escalada.

Además, la celebración se apoya fuertemente en el arte callejero que viste al barrio. Se destacan los murales ganadores elegidos mediante el voto de la propia comunidad, los cuales ilustran diferentes esquinas icónicas de Remedios de Escalada con trazos de pertenencia y pasión albirroja.

Una jornada histórica para Talleres de Escalada

Esta celebración se suma a lo ocurrido durante junio de este año, cuando Talleres de Escalada cumplió 120 años de historia, siendo una de las instituciones más longevas del fútbol argentino.

La jornada consolida una vez más la máxima que se transmite de generación en generación en la zona sur del Gran Buenos Aires, ya que Talleres de Escalada no es solo un equipo de fútbol, es una gran familia y un patrimonio para sus simpatizantes, socios e hinchas.