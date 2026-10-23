sábado 24 de octubre de 2026
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23 de octubre de 2026
Sin descanso.

Los primeros desafíos de Juan Carlos Kopriva en Talleres de Escalada

El experimentado entrenador asumió tras la salida de Lucas Licht y tendrá dos objetivos importantes en las últimas dos fechas de la Primera B.

Juan Carlos Kopriva, el nuevo entrenador de Talleres de Escalada.

Juan Carlos Kopriva, el nuevo entrenador de Talleres de Escalada.

En sus primeros dos partidos, que serán los últimos del campeonato, el “Vikingo” no sólo deberá afianzar el equipo para llegar en óptimas condiciones a los cruces “mano a mano”, sino que además necesita sumar la mayor cantidad de puntos por dos objetivos puntuales: la ubicación para el Reducido y la Copa Argentina.

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Talleres se encuentra en una buena colocación en ambas carreras, pero no se puede relejar y necesita realizar una buena cosecha en las últimas dos fechas porque, en caso contrario, podría quedar complicado con los dos.

Esto se debe a que, si bien aseguró su lugar en el Reducido, el equipo de Escalada quiere terminar en la colocación más alta para definir todas las series en condición de local, lo que además le aseguraría un lugar en la próxima edición del certamen federal.

Ahí, justamente, radica el primer gran desafío del flamante entrenador, que deberá conseguir buenos resultados mientras aceita su idea de juego. Y eso es a lo que apunta el DT en sus primeros partidos: Dock Sud (local) y Comunicaciones (visitante).

Qué necesita Talleres de Escalada para cumplir esos objetivos

Después de la última derrota ante Deportivo Merlo, Talleres se encuentra en la cuarta colocación con 68 puntos, uno menos que Sportivo Italiano (69) y cinco menos que Arsenal (73), quienes marchan tercero y segundo, respectivamente. Y a ellos hay que agregarle a Camineros (67) y Villa Dálmine (65), que quiere meterse en los primeros puestos.

Por eso, en las últimas dos fechas y con mínimas chances de alcanzar el segundo lugar, el principal rival en la recta final es Sportivo Italiano porque, de terminar en la tercera colocación de la fase regular, Talleres se aseguraría definir todas las series de local, salvo una hipotética final contra Arsenal, y eso será muy importante para soñar con el ascenso.

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