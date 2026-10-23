Los primeros desafíos de Juan Carlos Kopriva en Talleres de Escalada

Juan Carlos Kopriva asumió como nuevo entrenador de Talleres de Escalada cuando restan dos fechas para el cierre de la fase regular de la Primera B y por eso su gran objetivo estará puesto en lograr el ascenso a través del Torneo Reducido, pero previamente tendrá otros objetivos por cumplir.

En sus primeros dos partidos, que serán los últimos del campeonato, el “Vikingo” no sólo deberá afianzar el equipo para llegar en óptimas condiciones a los cruces “mano a mano”, sino que además necesita sumar la mayor cantidad de puntos por dos objetivos puntuales: la ubicación para el Reducido y la Copa Argentina .

Talleres se encuentra en una buena colocación en ambas carreras, pero no se puede relejar y necesita realizar una buena cosecha en las últimas dos fechas porque, en caso contrario, podría quedar complicado con los dos.

Esto se debe a que, si bien aseguró su lugar en el Reducido, el equipo de Escalada quiere terminar en la colocación más alta para definir todas las series en condición de local, lo que además le aseguraría un lugar en la próxima edición del certamen federal.

Ahí, justamente, radica el primer gran desafío del flamante entrenador, que deberá conseguir buenos resultados mientras aceita su idea de juego. Y eso es a lo que apunta el DT en sus primeros partidos: Dock Sud (local) y Comunicaciones (visitante).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Talleres (@clubtalleres) Club Talleres de Escalada (Instagram)

Qué necesita Talleres de Escalada para cumplir esos objetivos

Después de la última derrota ante Deportivo Merlo, Talleres se encuentra en la cuarta colocación con 68 puntos, uno menos que Sportivo Italiano (69) y cinco menos que Arsenal (73), quienes marchan tercero y segundo, respectivamente. Y a ellos hay que agregarle a Camineros (67) y Villa Dálmine (65), que quiere meterse en los primeros puestos.

Por eso, en las últimas dos fechas y con mínimas chances de alcanzar el segundo lugar, el principal rival en la recta final es Sportivo Italiano porque, de terminar en la tercera colocación de la fase regular, Talleres se aseguraría definir todas las series de local, salvo una hipotética final contra Arsenal, y eso será muy importante para soñar con el ascenso.