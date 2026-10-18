Talleres de Escalada finalizó el contrato de Lucas Licht

Lucas Licht no es más el entrenador de Talleres de Escalada.

La Comisión Directiva de Talleres de Escalada le puso punto final al ciclo de Lucas Licht como entrenador del plantel profesional este domingo, luego de la derrota frente a Deportivo Merlo. A dos fechas del final de la Primera B ahora la búsqueda se orienta a su sucesor.

A través de un comunicado, el club hizo saber que “en el día de hoy, la Comisión Directiva le comunicó a Lucas Licht la finalización de su vínculo contractual como director técnico de primer equipo”.

La determinación se da en el marco de un presente en el que el equipo se ubica 4º en la tabla de posiciones con vistas a disputar el Torneo Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Desde la derrota como local frente a Excursionistas , cuando ambos pusieron la punta en juego, Talleres de Escalada ganó tres y el resto, lo dividió en parte iguales entre empates y caídas.

Si bien había cierto malestar del público con el entrenador y se hablaba de un cierto desgaste con el plantel, nada hacía suponer que a estas alturas de la temporada el club iba a tomar esta decisión.

El paso de Lucas Licht

Los números de Lucas Licht fueron de 19 triunfos, 11 empates y 10 derrotas, que se traduce en una efectividad del 56.67% de los puntos.

Talleres de Escalada se quedó sin técnico.

Esta semana, la CD de Talleres de Escalada comenzará la búsqueda del nuevo cuerpo técnico para las dos fechas que restan de la fase regular la temporada de la Primera B que son los partidos con Sportivo Dock Sud, en el estadio Pablo Comelli, y Comunicaciones, en Agronomía. Luego afrontará las instancias del Torneo Reducido.

Lucas Licht llegó a Remedios de Escalada como ayudante de campo de Jorge Vivaldo, pero no pudieron evitar la pérdida de la categoría en 2025. En plena pretemporada para la presente temporada de la Primera B, el DT aceptó una propuesta para dirigir en el exterior al Al-Bukiryah F.C. de Arabia Saudita y el Bochi quedó al mando del plantel.