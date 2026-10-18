lunes 19 de octubre de 2026
Escribinos
18 de octubre de 2026
No va más.

Talleres de Escalada finalizó el contrato de Lucas Licht

La Comisión Directiva de Talleres de Escalada cerró el ciclo de Lucas Licht al frente del plantel a dos fechas del final y clasificado al Torneo Reducido.

Lucas Licht no es más el entrenador de Talleres de Escalada.

Lucas Licht no es más el entrenador de Talleres de Escalada.

La Comisión Directiva de Talleres de Escalada le puso punto final al ciclo de Lucas Licht como entrenador del plantel profesional este domingo, luego de la derrota frente a Deportivo Merlo. A dos fechas del final de la Primera B ahora la búsqueda se orienta a su sucesor.

A través de un comunicado, el club hizo saber que “en el día de hoy, la Comisión Directiva le comunicó a Lucas Licht la finalización de su vínculo contractual como director técnico de primer equipo”.

Lee además
Talleres de Escalada, con el objetivo del ascenso.
Objetivo claro.

Sebastián Pezzola, sobre Talleres de Escalada: "Nuestro lugar es la Primera Nacional"
Federico Martínez fue la gran figura en el triunfo de Talleres de Escalada sobre San Martín de Burzaco.
Ilusión intacta.

Federico Martínez, tras la victoria de Talleres de Escalada: "Este equipo..."
View this post on Instagram

Desde la derrota como local frente a Excursionistas, cuando ambos pusieron la punta en juego, Talleres de Escalada ganó tres y el resto, lo dividió en parte iguales entre empates y caídas.

Si bien había cierto malestar del público con el entrenador y se hablaba de un cierto desgaste con el plantel, nada hacía suponer que a estas alturas de la temporada el club iba a tomar esta decisión.

El paso de Lucas Licht

Los números de Lucas Licht fueron de 19 triunfos, 11 empates y 10 derrotas, que se traduce en una efectividad del 56.67% de los puntos.

Talleres de Escalada se qued&oacute; sin t&eacute;cnico.

Talleres de Escalada se quedó sin técnico.

Esta semana, la CD de Talleres de Escalada comenzará la búsqueda del nuevo cuerpo técnico para las dos fechas que restan de la fase regular la temporada de la Primera B que son los partidos con Sportivo Dock Sud, en el estadio Pablo Comelli, y Comunicaciones, en Agronomía. Luego afrontará las instancias del Torneo Reducido.

Lucas Licht llegó a Remedios de Escalada como ayudante de campo de Jorge Vivaldo, pero no pudieron evitar la pérdida de la categoría en 2025. En plena pretemporada para la presente temporada de la Primera B, el DT aceptó una propuesta para dirigir en el exterior al Al-Bukiryah F.C. de Arabia Saudita y el Bochi quedó al mando del plantel.

Temas
Seguí leyendo

Sebastián Pezzola, sobre Talleres de Escalada: "Nuestro lugar es la Primera Nacional"

Federico Martínez, tras la victoria de Talleres de Escalada: "Este equipo..."

Talleres de Escalada perdió con Italiano y dejó escapar la chance de acercarse a la punta

Talleres de Escalada, la chance perdida, pero dentro del Torneo Reducido

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los Andes sufrió el empate de All Boys.
En Lomas.

Los Andes empató con All Boys y se quedó sin chances de clasificar al Reducido

Por  Leonardo Papaleo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lucas Licht no es más el entrenador de Talleres de Escalada.
No va más.

Talleres de Escalada finalizó el contrato de Lucas Licht