Con Talleres de Escalada en el Reducido, qué otro objetivo persigue

Talleres de Escalada es uno de los protagonistas de la Primera B , estuvo en la pelea por el ascenso directo, pero no le alcanzó y buscará el segundo boleto a través del Torneo Reducido . Además podría asegurarse un cupo en la próxima Copa Argentina , cuya última participación fue en 2024.

La cantidad de participantes para las categorías del ascenso es reducida. De la Primera Nacional acceden 15 equipos, los siete primeros de cada una de las zonas y el mejor octavo clasificado.

No pudo. Talleres de Escalada perdió con Italiano y dejó escapar la chance de acercarse a la punta

En el caso de la Primera B se achica más el margen. Dos lugares serán para el campeón de la temporada y el ganador del T orneo Reducido por el segundo ascenso. Excursionistas podría coronarse este sábado ganando en su visita a San Martín de Burzaco y que Arsenal no gane en Ciudad evita ante Sportivo Italiano.

Los otros tres -de un total de cinco- serán para los mejores tres dela tabla general. En el hipotético caso que Arsenal gane el Torneo Reducido, hoy estarían logrando el pase Sportivo Italiano, Talleres de Escalada y Villa Dálmine.

Talleres de Escalada llegó lejos en 2024

El Albirrojo clasificó a la Copa Argentina 2024 luego de lograr el ascenso de la Primera B a la Primera Nacional un año antes. Y fue una de las sorpresas.

En primera instancia superó a Instituto de Córdoba, en Rafaela. Luego metió dos batacazos en el estadio de Quilmes superando a Racing Club sobre el final del partido y posteriormente a Banfield, con gran actuación de Damián Tello en la definición por penales. Ya con Mario Gómez en el banco en reemplazo de Martín Rolón, cayó en cuartos ante Huracán, en el estadio de Independiente.

Qué viene para el equipo de Lucas Licht

Por la 40º fecha de la Primera B, Talleres de Escalada visitará este sábado a Deportivo Merlo, desde las 19, con televisación de LPF Play.

Gabriel Gutiérrez es el árbitro designado para el partido a jugarse en el estadio José Manuel Moreno. Estará secundado por Matías Basso y Pablo Pastor, mientras que como cuarto árbitro se desempeñará Manuel Girett.

Luego recibirá a Sportivo Dock Sud y Comunicaciones. Con vistas al Torneo Reducido, del 2º al 5º aseguran localía para cuartos de final. Para la siguiente ronda volverán a reordenarse los equipos de acuerdo a su posición en la tabla general. Todas las instancias serán a partidos de ida y vuelta.