Lucas Licht: "Hay que pensar en lo que viene, no podés fallar"

El 1-1 de Talleres de Escalada frente a Camioneros dejó al equipo de Lucas Licht prácticamente sin chances de ascenso directo, a nueve del líder Excursionistas con tres partidos para el final. Eso se desprende de sus palabras cuando apunta a que hay que apuntar al Torneo Reducido.

“Pensamos el partido de una manera, con un gol en el segundo tiempo en la única jugada que llegan, lo fuimos a buscar, lo pudimos empatar y no pudimos tener situaciones claras. El partido no fue claro para ninguno de los dos. No sé si es como una derrota, pero nos duele perder puntos de local, son cosas que debemos mejorar para lo que viene”, destacó Lucas Licht.

El técnico reconoció lo que fue una constante en el año: ser más efectivos en el arco rival. Apuntó que “nos falta más eficacia. En partidos que generamos menos convertimos más, como Real Pilar. En los últimos tres generamos con San Martín de Burzaco, Italiano y hoy (por el viernes), lo que viene sabemos que es duro, sigo confiando en lo que dan los chicos y ellos en lo que venimos haciendo”.

El gol de Matías Samaniego.

Los rumores de cierto malestar en el plantel tomaron fuerzas en las últimas fechas, pero según el oriundo de Berisso “ve bien” al grupo para los desafíos próximos. “Lo veo bien, los resultados que no podés conseguir te golpean, pero lo importante es que están bien, uno siempre quiere ganar, a veces no se puede porque el rival juega también. Veo un grupo que está bien y que tira para el mismo lado”, argumentó Lucas Licht despejando cualquier tipo de dudas.

Talleres de Escalada apunta al Torneo Reducido

Tampoco asintió a un bajón futbolístico de Talleres de Escalada, al declarar que “no nos está costando, si bien los últimos resultados no fueron los deseados lo que propusimos con San Martín de Burzaco e Italiano fue un equipo más ofensivo que concretó más situaciones, pero al que también le convirtieron, nos quitó más en la defensiva que era lo mejor que teníamos en el año”.

En esa línea agregó convencido que “también dependemos del rival, hay que hacerles cosas distintas, tenemos que llegar de la mejor manera al Reducido. Se escapó dos puntos más Excursionistas y se va alejando un montón. Hay que pensar en lo que viene, no podés fallar, menos de local, entonces tenemos que volver a ser ese equipo que al que defensivamente no le convertían, 22 vallas invictas en el torneo, al que le cuestan convertir. Llega el momento del Reducido que tenés que sorprender de otra manera y hacerte fuerte de local.