El choque ocurrió en Meeks y Gorriti, cerca de la estación de Lomas.

Un colectivo y un auto protagonizaron un fuerte choque en el centro de Lomas de Zamora . Una mujer tuvo que ser hospitalizada tras la colisión.

Ocurrió este domingo por la mañana en el cruce de la avenida Meeks y la calle Gorriti. El choque involucró a un colectivo de la empresa Yitos S.A. y a un Renault Sandero color gris.

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Poco antes del mediodía, ambos vehículos chocaron en la mencionada esquina, sin involucrar a otros autos. La peor parte se la llevó el coche, que terminó con importantes daños y roturas.

En el lugar intervinieron efectivos policiales de la jurisdicción, que convocaron a una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas . El principal objetivo era asistir a la mujer que manejaba el Renault Sandero.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, la conductora del auto era una señora de 48 años, quien sufrió heridas leves en uno de sus brazos y presentaba fuertes dolores en la cervical producto del impacto.

El personal del 107 trasladó a la mujer al Sanatorio Juncal de Temperley, el cual le correspondía por su obra social, según pudo saber este medio.

El auto se llevó la peor parte del choque.

Las circunstancias del choque están en investigación. Las primeras informaciones indican que la mujer conducía por la avenida Meeks, sentido hacia Banfield, mientras que el colectivo estaba llegando a la estación de Lomas. El auto recibió el impacto en la puerta del conductor y terminó con todo ese lateral abollado, más algunas roturas en vidrios y en el espejo.

Si bien el choque se produjo en una zona muy transitada por autos, colectivos y peatones, al haber ocurrido un domingo no había tantas personas en el lugar y no hubo más gente involucrada.