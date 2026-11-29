El mercado de pases empieza a moverse en el sur del Gran Buenos Aires y uno de los nombres propios que define su futuro inmediato es el de Marcos Echeverría . Tras finalizar la participación de Temperley en la temporada 2026 de la Primera Nacional, el vínculo a préstamo del atacante llega a su fin y, en las próximas semanas, deberá presentarse nuevamente en Banfield .

Marcos Echeverría había arribado al Gasolero en enero de este año como una de las apuestas ofensivas para el plantel conducido en aquel entonces por Nicolás Domingo, a quien conocía de su etapa previa en Peña y Arenales. A lo largo del certamen de ascenso, el delantero nacido en Tandil logró sumar el rodaje que buscaba.

Durante su estadía con la camiseta celeste, disputó 29 partidos oficiales (21 de ellos como titular) y convirtió 6 goles, repitiendo exactamente la misma cuota goleadora que había registrado en su cesión anterior por Atlanta durante 2025. Más allá de haber alternado titularidades y suplencias en el tramo final del campeonato, el atacante cumplió con el objetivo de sostener continuidad competitiva en una categoría exigente.

Antes de concretar su salida hacia Temperley a principios de año, la dirigencia de Banfield se aseguró el patrimonio del futbolista —goleador histórico de la División Reserva albiverde— extendiendo su contrato hasta diciembre de 2028. Si bien el acuerdo con Temperley contemplaba una opción de compra por el 50 % de la ficha, el delantero regresará en primera instancia al Taladro para iniciar la pretemporada bajo la evaluación del cuerpo técnico.

Con 23 años y dos temporadas completas de experiencia en la Primera Nacional en su haber (entre Atlanta y Temperley), Marcos Echeverría afrontará un verano clave. En Banfield deberán definir si finalmente tendrá una nueva oportunidad para pelear por un lugar en el frente de ataque de Primera División o si se le buscará una nueva salida a préstamo para seguir sumando minutos.

Cuándo debe presentarse Marcos Echeverría en Banfield

De acuerdo con el calendario habitual de la institución albiverde tras el receso de fin de año, la vuelta a los entrenamientos y los chequeos médicos están previstos para el 26 de diciembre. Allí, en medio de la reestructuración del plantel y la definición del cuerpo técnico que encabezará el próximo proyecto deportivo tras la salida de Pedro Troglio, Marcos Echeverría comenzará los trabajos a la par del grupo a la espera de saber si será tenido en cuenta para la Primera División o si volverá a salir cedido.