Con el cierre de la temporada 2026 en el fútbol argentino, Banfield comienza a proyectar el armado de su plantel para el próximo año. En ese escenario, uno de los nombres propios a seguir de cerca es el de Alexander Machado, el delantero uruguayo de 24 años que llegó al Taladro como una apuesta ofensiva tras su paso por Defensor Sporting y cuyo vínculo actual ofrece un panorama claro de cara al primer semestre de 2027.

Alexander Machado arribó a Peña y Arenales en condición de cedido desde Peñarol, club dueño de su ficha. Si bien el acuerdo inicial entre las dirigencias se cerró a fines de julio de 2026, su firma oficial y habilitación se concretaron el 14 de agosto, horas después de que la institución del sur lograra destrabar las inhibiciones que pesaban sobre ella en la FIFA mediante el pago de más de 1,3 millones de dólares en deudas antiguas.

No se calló nada. La comparación de Troglio con su ciclo en Banfield: "Acá se puede armar un equipo"

Las condiciones contractuales bajo las cuales el atacante montevideano viste la camiseta albiverde establecen los siguientes puntos: El préstamo tiene vigencia por un año, extendiéndose formalmente hasta el 30 de junio de 2027, la cesión se acordó sin cargo para Banfield , aunque el club argentino asumió el compromiso de hacerse cargo del 100 % del salario del futbolista durante toda la duración del contrato, a diferencia de su préstamo anterior en Uruguay donde Peñarol cubría un porcentaje.

En ese marco, surge el primer conflicto ya que Banfield mantendría una deuda con el futbolista por el atraso en el pago de su salario. De esta manera, el club se ve obligado a llegar a un acuerdo en la forma de pago, sino la continuidad del jugador en el Taladro puede llegar a peligrar de cara al próximo año.

Así las cosas, el acuerdo incluye una opción de compra fijada en 1.500.000 dólares (con reportes en medios uruguayos que situaron el monto total en torno a los 1,7 millones por el 70 % de los derechos económicos).

El delantero Oriental de #Banfield Machado reclama la deuda que el conjunto del Sur mantiene con él...muyyyyyyy complicado que juegue el Torneo Apertura 2027 en el Taladro. https://t.co/cPQzmQmPqi — Angel Cabaña (@angeldebanfield) November 26, 2026

Qué dice su contrato sobre el 2027 y la situación financiera

Al tener contrato vigente hasta mediados del año que viene, Alexander Machado pertenece futbolísticamente a Banfield para afrontar la pretemporada y el inicio de la competencia oficial de 2027. En paralelo, el delantero mantiene un vínculo firmado con Peñarol hasta finales de 2027 (con versiones que indican una extensión hasta diciembre de 2028), lo que le garantiza respaldo contractual en caso de regresar a su país.

No obstante, la continuidad del atacante más allá de junio de 2027 —o incluso su permanencia durante el mercado de pases de verano— estará directamente ligada a la realidad económica del Taladro. La institución atraviesa un proceso de reordenamiento financiero tras haber tenido que afrontar compromisos millonarios con exfutbolistas y empleados para poder inscribir refuerzos en el último mercado. En ese contexto de austeridad, ejecutar una opción de compra superior al millón y medio de dólares aparece como una operación compleja para las arcas del club, que recientemente ya debió resignar la compra de otros delanteros cedidos por priorizar el equilibrio fiscal.

Rendimiento en cancha de Alexander Machado

Desde su estreno con gol incluido ante Racing en el Cilindro de Avellaneda apenas cuatro horas después de ser habilitado, Alexander Machado alternó titularidades y relevos en el frente de ataque. Sus aportes goleadores —como el tanto convertido en el empate frente a Atlético Tucumán sobre el cierre del Torneo Clausura— lo mantienen como una pieza útil en la rotación del equipo, mientras la dirigencia define los pasos presupuestarios para la temporada 2027.