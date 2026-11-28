El mercado de pases comienza a moverse en el fútbol argentino y uno de los nombres que toma fuerza en Boedo es el de Diego "Ruso" Rodríguez. El experimentado arquero de 37 años, actual capitán y figura de Banfield, aparece en el radar de San Lorenzo como una de las principales alternativas para reforzar el arco de cara a la próxima temporada.

Ante las bajas confirmadas en el puesto, el cuerpo técnico encabezado por Rubén Darío Insúa busca jerarquía y voz de mando bajo los tres palos. Si bien la prioridad de la dirigencia azulgrana apunta a Rodrigo Rey, las altas pretensiones económicas del arquero de Independiente complican su salida. Frente a este escenario, el nombre de Rodríguez gana terreno como una opción más accesible desde lo financiero, respaldada por su vigencia y regularidad en el fútbol local.

En el sur del Gran Buenos Aires miran la situación con cautela. El Ruso arribó al Taladro en agosto de 2026 y rápidamente se consolidó como titular indiscutido y referente del plantel. Su contrato con la institución se extiende hasta diciembre de 2027, lo que en principio le otorga tranquilidad a la dirigencia albiverde.

Sin embargo, existe un detalle contractual que mantiene abierta la puerta en Boedo: el vínculo del arquero incluye una cláusula de salida accesible. De este modo, si San Lorenzo decide acelerar y ejecutar dicha opción, Banfield no tendría margen para retenerlo más allá de su deseo deportivo.

Compás de espera

Por el momento, el interés no se tradujo en gestiones formales ni en ofertas concretas de club a club. Desde el entorno del jugador aseguran que su cabeza está puesta exclusivamente en el presente futbolístico de Banfield y que no analizará propuestas hasta que exista algo firme sobre la mesa. Las próximas semanas serán determinantes para saber si el sondeo del Ciclón se transforma en una negociación oficial.

Desde que llegó a Banfield, el Ruso Rodríguez se transformó en una pieza clave del Taladro. Con voz de mando supo ser fundamental para la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina y cada vez que el equipo lo necesitó estuvo a la altura. Además, fue picante con algunas declaraciones sobre todo tras la polémica en el encuentro ante River en el Florencio Sola. Así las cosas, supo ganarse el cariño del hincha y sería una baja importante para el próximo año.