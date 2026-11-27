En la final Defensores de Banfield se midió con Villa Dora de Santa Fe.

El equipo masculino de vóley Sub12 de Defensores de Banfield se consagró campeón de la Copa Argentina de la categoría, que se disputó del 3 al 6 de noviembre en Chapadmalal, y protagonizó una definición que quedará en el recuerdo.

La competencia reunió a equipos de distintas provincias del país, el conjunto de Banfield obtuvo su cupo por ser el primer equipo de la Región Metropolitana. "Resultó que fue una una zona durísima, nos costó mucho, pero podemos ganar todos los partidos de la de la zona y acceder a los a los cuartos de final", describió Gonzalo Vega, entrenador asistente del equipo.

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En la instancia de cuartos de final derrotó 2-1 a Gimnasia y Tiro de Salta. Luego, en semifinales se midieron ante la Ciudad de Buenos Aires, a quien derrotaron 2-1 y consiguió el pase a la final por segunda vez en su historia.

La definición fue ante Villa Dora de Santa Fe, Defensores comenzó de la mejor manera y se quedó con el primer set, pero su rival reaccionó y logró llevar el encuentro a un tercer parcial. El conjunto de Banfield llegó a estar 11-14 abajo, a apenas un punto de perder el campeonato. Sin embargo, lejos de darse por vencidos, los chicos reaccionaron, levantaron la desventaja y terminaron ganando el tie break 19-17 para desatar el festejo.

El torneo se disputó del 3 al 6 de noviembre en Chapadmalal.

"Lo fuimos levantando de a poquito, con mucho carácter, con muchas ganas, un equipo que se caracterizó todo el campeonato por tener una buena garra defensiva, por no dar por perdida ninguna pelota", destacó Vega, al recordar la remontada.

"Se fue dando, se fue dando y logramos salir campeón. Es un torneo increíble", expresó Vega.

El técnico también remarcó que el objetivo inicial no estaba puesto exclusivamente en el título. "Nosotros no llegamos con la expectativa de salir campeón, porque son chicos de 12 años. No podemos inculcar eso de tan chiquitos. Teníamos un equipo y fuimos a ver qué pasaba", explicó.

Sin embargo, partido a partido, Defensores fue avanzando y terminó alcanzando una consagración nacional. "Se fue dando, se fue dando y logramos salir campeón. Es un torneo increíble", expresó Vega.

Una categoría que vuelve a hacer historia

Con este campeonato, Defensores de Banfield volvió a coronarse en la categoría Sub 12. El club había conseguido el título en 2024 y, de esta manera, alcanzó el bicampeonato argentino en la divisional, aunque con diferentes generaciones de jugadores.

"En 2024 esta misma categoría salió campeona, obviamente con otros chicos. Esos chicos este año fueron terceros en la Copa Argentina y ahora van a competir como Sub 14", explicó Vega, destacando la continuidad del trabajo formativo de la institución.

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Más allá del resultado deportivo, el entrenador valoró especialmente la experiencia que vivió el grupo durante la competencia y el comportamiento de toda la delegación. "Fue una experiencia increíble. La pasaron muy bien y representaron al club como corresponde. Más allá del resultado, fueron una delegación ejemplar", señaló.

Los campeones

El plantel campeón estuvo integrado por Tiziano Pache (capitán), Benicio Goncalves Palhares (jugador más valioso del torneo), Emanuel Ruiz Núñez, Tiziano "Chino" Coronel, Lorenzo "Lolo" Pol, Juan Pablo "Juampy" Aguirre, Julián Biggera Chiesa, Thiago "Titi" Méndez Nafad, Bruno Desalvo, Joaquín Gómez, Francisco "Pan" Herrero Barbieri, René Vega Lesci y Lennon "Mariscal" Alarcón Andreozzi.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Ezequiel Pol, entrenador en jefe, acompañado por Gonzalo Vega como entrenador asistente 1 y Ciro Alarcón Andreozzi como asistente 2.

El club había conseguido el título en 2024.

Para Defensores, el título representa mucho más que una copa: es el resultado de un proceso de formación que combina competencia, aprendizaje y acompañamiento de jugadores, entrenadores y familias. "Una alegría enorme por todos lados", resumió el entrenador.