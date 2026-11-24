Todo tiene un final. Hay ciclos que se cierran y quedan grabados en la memoria. Indiana Fernández dirigió por última vez a Banfield en el Campeonato Femenino de Primera División en el partido frente a Huracán. Ya está su reemplazante.

Fueron siete años de trabajo, posicionando a Banfield entre los protagonistas del fútbol femenino de AFA. Desde el ascenso a Primera División, consolidando las bases y cumpliendo con el proyecto de fortalecer a la institución.

Por la 15º fecha del Torneo Clausura, Banfield igualó 1-1 contra Huracán, gol de Micaela Sandoval . La despedida fue en el estadio Florencio Sola , con su gente, la misma que la acompañó a lo largo de todos estos años. Vivió intensamente el partido, como siempre, y se llevó el reconocimiento que supo ganarse en todo este tiempo. La jornada tuvo otro momento especial, ya que la brasilera Ana Martha Sampaio cumplió 100 partidos con la camiseta Albiverde.

El último 11 que puso en cancha tuvo estos nombres: Georgina Murillo; Valentina Barroso, Macarena Ávila, Ana Martha Sampaio, Gabriela Valdez Funes, Eliana Rosa, Micaela Sandoval, Abigail Ponce, Tatiana Sarmiento, Antonella Estigarribia y Milagros Menéndez. Suplentes: Priscila Siben, Milagros Mina, Melany López, Agustina Maturano, Valentina Pérez, Nazira González, Carolina Imbrogiano, Iara Napolitano y Yosneidy Zambrano.

Una cancha llevará su nombre

Uno de los momentos de mayor emoción fue cuando a la entrenadora le quitaron el vendaje que le tapaba los ojos y observó en una bandera que en homenaje a su trayectoria en el club, la cancha Nº10 del Campo de Deportes de la localidad de Luis Guillón llevará el nombre de Indiana Fernández.

“Me hacen muy feliz, me hicieron muy feliz desde el momento que llegué al club. Quiero seguir por el mismo camino, quizá en otro lugar, pero con el mismo trabajo, con los mismos valores y siempre creciendo junto con ustedes”, afirmó Indiana Fernández en medio de una profunda emoción en su despedida.

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Indiana Fernández fue jugadora y capitana del Taladro entre 2000 y 2008 e integró el plantel que disputó la primera Copa Libertadores en Perú.

En su estadía en Banfield –dirigió 182 partidos- disputó dos finales de Torneo Reducido (2020 y 2021) Fue la entrenadora del ascenso en 2022 (frente a Argentino de Rosario), logró la clasificación a la Copa Federal (2025) y llevó al Taladro a pelear el título local (2026). Finalizó en la 3º posición del Torneo Clausura.

Josefina Duffo dirigirá a Banfield

Con la salida de Indiana Fernández, el club confirmó a Josefina Duffo en el cargo para la próxima temporada. En Banfield dirigió a la Sub-14 y el año pasado fue confirmada como entrenadora de las divisiones formativas.

Es profesora de Educación Física, DT recibida en ATFA (Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino) y con especialización en ESI -Educación Sexual Integral-.

A partir de 2027 asumirá el desafío de la Primera División de Banfield, en busca de sostener al equipo en lo más alto del fútbol femenino.

Entre otros clubes, estuvo en Atlanta como preparadora física y en Huracán -donde fue jugadora- como asistente de campo del cuerpo técnico del Globo.