Metrogas envió una corona al velatorio de Marcelo García , el operario que falleció en la explosión en Remedios de Escalada . La familia decidió quitarla y llevarla a la oficina de la empresa en la localidad de Banfield .

Una semana después de la tragedia, familiares y amigos despidieron con mucho dolor a Marcelo, el operario de Metrogas que murió en la terrible explosión ocurrida el viernes 13 de noviembre en Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea .

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Según relataron desde el entorno de Marcelo, durante el velatorio llegó una corona a nombre de Metrogas , como una expresión de condolencias para su familia. Sin embargo, el gesto enfureció todavía más a sus seres queridos.

Los familiares señalan a la empresa como responsable directa de la muerte de Marcelo. Desde el primer momento sostuvieron que ningún representante de Metrogas se contactó con ellos. Por ese motivo, con el acompañamiento de la Asamblea de Vecinos de Escalada, decidieron quitar la corona esa misma noche y llevarla a una oficina comercial de la empresa .

Llevaron la corona a la oficina de Banfield

Colocaron la corona en la puerta de la oficina de Metrogas en Banfield.

La corona fue trasladada a la puerta de la sucursal ubicada en Larroque y Acevedo, en Banfield Oeste. El adorno floral fue acompañado por varias velas en memoria del operario fallecido, junto a un cartel que pedía “Justicia por Marcelo García”.

Además, acompañaron con varias pancartas que señalaban la responsabilidad directa de la empresa. “Metrogas culpable”, “La precarización mata” y “Basta de impunidad, cárcel a los responsables” eran algunas de las consignas que se leían.

La confirmación de la muerte de Marcelo había llegado el jueves pasado, tras varios días de espera y de incertidumbre. Si bien el cuerpo había sido encontrado el mismo día de la explosión, los estudios de ADN tardaron bastante en certificar que se trataba de él.