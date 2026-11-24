Un grupo de músicos independientes, artistas y vecinos de Lomas de Zamora prepara una denuncia colectiva contra la encargada del Espacio Emergente Cultural Papa Rock , ubicado en Santa Marta , por la presunta retención de pagos correspondientes a shows realizados.

En la presentación, a la que tuvo acceso La Unión , sostienen que el Municipio cumplió con la liberación de los fondos en tiempo y forma, por lo que apuntan a la presunta falta de transferencia del dinero a los artistas por parte de la responsable del espacio cultural.

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El reclamo apunta contra la persona responsable del establecimiento de Bruno Tábano 1639. Según el borrador del petitorio que será presentado ante el Ejecutivo local, habría cobrado los honorarios correspondientes a distintas bandas que participaron en eventos organizados, pero no les habría entregado el dinero por sus actuaciones.

Los impulsores de la presentación cuentan con decenas de firmas de supuestos damnificados, y sostienen que numerosas bandas todavía no percibieron sus honorarios, pese a que los fondos municipales fueron liquidados. Por ese motivo, exigirán que se investigue el manejo de los pagos y que se controle el funcionamiento del espacio cultural.

De acuerdo con el relato de los músicos, la encargada del lugar convocaba a las bandas bajo la advertencia de que la remuneración por los shows no estaba garantizada. En algunos casos, aseguran que les transmitía que "puede ser que nos paguen", sin informarles sobre los mecanismos de contratación formal.

Denuncia colectiva contra el centro cultural

La presentación ante el Ejecutivo tendrá como objetivo que las autoridades intervengan para verificar lo ocurrido y evitar que se repitan situaciones similares con otras bandas. Los denunciantes afirman haber constatado que los honorarios correspondientes a esas fechas fueron facturados y percibidos por la responsable de Papa Rock.

El borrador también describe distintas situaciones entre los artistas: algunas bandas habrían conseguido cobrar después de reclamar directamente ante la Secretaría de Cultura o ante la encargada del espacio. Otras, que se presentaron a comienzos de año, habrían recibido solamente una parte del dinero, con la explicación de que el saldo sería abonado a fin de año.

Los impulsores del reclamo cuestionan esa justificación y sostienen que los plazos administrativos habituales para este tipo de pagos oscilan entre los 30 y 45 días.

Pedido de inspección al centro cultural

Entre los principales requerimientos, los músicos y vecinos solicitarán una inspección del establecimiento de Bruno Tábano 1639 para verificar sus condiciones de funcionamiento y que se evalúe una eventual clausura si se comprueban irregularidades.

Por último, solicitarán una audiencia con las autoridades de Cultura para establecer mecanismos de contratación y pago directos entre el Municipio y los artistas, sin intermediarios en la organización de espectáculos para el circuito independiente.

El borrador incluye además una reserva de derechos ante posibles represalias, amenazas o ataques contra los músicos y vecinos que participan del reclamo, y advierte que podrían iniciar acciones civiles y penales si se produjeran situaciones de ese tipo.