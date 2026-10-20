Se demora el juicio por la estafa mortal a Merlín Díaz por un planteamiento de la defensa de las gitanas

La causa por la presunta estafa que tuvo como víctima a Merlín Díaz , la peluquera de Ingeniero Budge que se quitó la vida luego de perder sus ahorros, enfrenta nuevas demoras en su camino hacia el juicio oral.

Según pudo saber La Unión , los planteos realizados las acusadas que permanecen libres, complican el avance del expediente, mientras la familia de la joven continúa a la espera de que se concrete el debate. La estrategia de la defensa sería que ambas eviten ser juzgadas.

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En paralelo, Marta Noemí Mitrovich , considerada una de las principales acusadas, permanece detenida con prisión preventiva . La medida fue confirmada por la Justicia en septiembre, luego de que el fiscal de la UFI 19 de Lomas de Zamora Ignacio Torrigino solicitara que continuara privada de su libertad mientras avanza el proceso.

La fiscalía también pidió que las tres mujeres imputadas sean juzgadas por la maniobra denunciada. Sin embargo, los planteos de las defensas mantienen trabado el avance hacia esa instancia, por lo que todavía no hay una fecha confirmada para el juicio.

La joven se quitó la vida luego de ser engañada con un "cuento del tío".

Una estafa mortal

La investigación busca determinar la responsabilidad de las tres mujeres en el engaño que sufrió Merlín, de 30 años, quien tenía una peluquería en Ingeniero Budge. Según la acusación, las imputadas la convencieron de que sobre ella y su negocio pesaba una supuesta maldición y le ofrecieron realizar una “limpieza espiritual”.

En ese contexto, la joven habría entregado alrededor de 14 millones de pesos, con la promesa de que el dinero sería sometido a ese procedimiento y luego devuelto. Sin embargo, los ahorros nunca regresaron a sus manos y, días después, Merlín se quitó la vida.

Mitrovich fue detenida a fines de agosto pasado en San Ramón de la Nueva Orán, Salta, después de permanecer prófuga durante más de siete meses. Durante su declaración, negó haber recibido el dinero de la víctima y señaló a otra de las imputadas como quien presuntamente lo habría cobrado.