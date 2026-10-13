La mujer detenida por el linchamiento en Centenario se negó a declarar: sigue la búsqueda de sus hijos

La detenida está a disposición de la UFI 19 de Lomas de Zamora.

La mujer detenida por el crimen de Fabián Norberto Sosa , el hombre asesinado a puñaladas durante un linchamiento en Villa Centenario , se negó a declarar ante la Justicia.

Fuentes judiciales confiaron a La Unión que la imputada hizo uso de su derecho a negarse a contar su versión de los hechos. Mientras tanto, continúa la búsqueda de sus dos hijos, quienes también fueron identificados como sospechosos de participar en el asesinato y siguen prófugos .

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La acusada es la madre de la adolescente de 14 años que habría sido víctima de un presunto abuso sexual . Está acusada de “homicidio agravado”.

El hecho ocurrió en la zona de Capitán Rubén Martell y Miatello, en el barrio Santa Catalina. Sosa fue atacado con facas y cuchillos luego de que lo acusaran de haber abusado sexualmente de la adolescente.

Asesinato en un linchamiento

La víctima sufrió heridas punzocortantes en el abdomen y en el muslo izquierdo. Fue trasladada al Hospital Allende de Ingeniero Budge, donde murió poco después. Tras la agresión, la vivienda fue incendiada y los responsables escaparon.

La investigación por el homicidio está a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora, encabezada por el fiscal Ignacio Torrigino. En paralelo, la UFI 9 lleva adelante una causa para determinar qué ocurrió en relación con la denuncia por el presunto abuso sexual.