martes 13 de octubre de 2026
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13 de octubre de 2026
Indagatoria.

La mujer detenida por el linchamiento en Centenario se negó a declarar: sigue la búsqueda de sus hijos

La acusada está imputada por el homicidio de Fabián Norberto Sosa, asesinado a puñaladas tras ser señalado por un presunto abuso sexual.

La detenida está a disposición de la UFI 19 de Lomas de Zamora.

La detenida está a disposición de la UFI 19 de Lomas de Zamora.

Fuentes judiciales confiaron a La Unión que la imputada hizo uso de su derecho a negarse a contar su versión de los hechos. Mientras tanto, continúa la búsqueda de sus dos hijos, quienes también fueron identificados como sospechosos de participar en el asesinato y siguen prófugos.

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La acusada es la madre de la adolescente de 14 años que habría sido víctima de un presunto abuso sexual. Está acusada de “homicidio agravado”.

El hecho ocurrió en la zona de Capitán Rubén Martell y Miatello, en el barrio Santa Catalina. Sosa fue atacado con facas y cuchillos luego de que lo acusaran de haber abusado sexualmente de la adolescente.

Asesinato en un linchamiento

La víctima sufrió heridas punzocortantes en el abdomen y en el muslo izquierdo. Fue trasladada al Hospital Allende de Ingeniero Budge, donde murió poco después. Tras la agresión, la vivienda fue incendiada y los responsables escaparon.

La investigación por el homicidio está a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora, encabezada por el fiscal Ignacio Torrigino. En paralelo, la UFI 9 lleva adelante una causa para determinar qué ocurrió en relación con la denuncia por el presunto abuso sexual.

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