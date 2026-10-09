Villa Centenario: detuvieron a una mujer por el crimen del hombre acusado de abusar de una menor

Una mujer fue detenida por el crimen del hombre asesinado a puñaladas durante un linchamiento en Villa Centenario , como venganza por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que en las últimas horas fue detenida por "homicidio agravado" la madre de la menor que habría sido abusada, mientras que las autoridades policiales continúan la búsqueda de otros dos sospechosos.

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Según señalaron a este medio, los prófugos son hermanos de la joven. Ambos se habrían fugado del barrio para burlar a la Justicia tras el sangriento asesinato.

El hecho ocurrió en la zona de las calles Capitán Rubén Martell y Miatello, en el barrio Santa Catalina , donde el hombre, identificado como Fabián Norberto Sosa , fue atacado con facas y cuchillos luego de que lo acusaran de haber abusado sexualmente de la adolescente.

La hipótesis del abuso sexual

La víctima sufrió heridas punzocortantes en el abdomen y en el muslo izquierdo. Fue trasladada al Hospital Allende de Ingeniero Budge, donde murió poco después. Tras la agresión, la vivienda fue incendiada y los responsables escaparon.

La causa por el homicidio está a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora, encabezada por el fiscal Ignacio Torrigino. En paralelo, la UFI 9 investiga la denuncia por el presunto abuso sexual para determinar qué ocurrió entre el hombre y la adolescente.

De acuerdo a la información recabada hasta el momento, la chica se encontraba dentro de la vivienda y posteriormente salió del lugar. Fue entonces cuando un grupo de personas ingresó a la casa y atacó a la víctima con facas y cuchillos.

Según pudo saber este medio, el hombre y la adolescente mantenían una relación previa y, al momento del hecho, la chica no quería salir de la vivienda. La acusación de abuso habría sido introducida posteriormente por la madre de la menor.