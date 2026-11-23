Luisana Lopilato estuvo muy cerca de quedarse con su papel en Casados con Hijos , la exitosa versión de la serie estadounidense donde se puso en la piel de Paola . Esta revelación la hizo el propio hermano de actriz, Darío Lopilato.

Dario Lopilato, el recordado Coqui en la serie, fue el primero en quedar seleccionado y Luisana Lopilato no estaba en los planes iniciales del proyecto.

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¿Es verdad que en el casting de Casados con Hijos quedaron los dos por separados sin saber que eran hermanos?”, le preguntó José María Listorti al actor en Blender At Night.

Darío Lopilato fue Coqui Argento antes de que Luisana fuera Paola. Pero para llegar al papel, Darío compitió mano a mano con Piroyansky. Datita de la previa de Casados con hijos. pic.twitter.com/Q7rLOJdTpt

“El primero que quedó fue Coqui Argento”, respondió el actor y José María le consultó “¿Antes que Luisana?”. “Sí, porque Luisana tenía varios proyectos dando vueltas”, fue la respuesta.

Luisana Lopilato no fue la primera opción

Darío Lopilato contó que lo hacían probar escenas con distintas actrices. “Estaba Brenda Gandini”, recordó. Su hermana, por su parte, estaba evaluando otras propuestas: “No sé si estaba por hacer una propuesta por Canal Trece o algo por el estilo”, precisó.

Casados con hijos, de regreso.

Fue el propio equipo de producción el que convenció a Luisana Lopilato de sumarse al casting de todos modos. “Le dijeron: ‘Pero de todos modos vení a hacer el casting con tu hermano, que tu hermano ya quedó’”, relató Darío Lopilato entre risas.

Ambos realizaron entonces la prueba juntos, y el material quedó grabado en un VHS que el productor se lo dio a Guillermo Francella, quien se llevó a su casa.