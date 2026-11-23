El Paseo Lomitas volvió a convocar a vecinos y familias de Lomas de Zamora con una propuesta que combinó gastronomía, música y actividades culturales. La jornada, organizada por el Municipio junto a comerciantes del Polo Gastronómico, se desarrolló sobre distintas calles del centro lomense.

Más de 60 comercios participaron de esta nueva edición, entre bares, restaurantes, cervecerías, cafeterías y heladerías que ofrecieron promociones especiales en comidas, bebidas y postres.

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La actividad comenzó a las 17 y tuvo como escenario las calles Italia, España, Mitre y Sixto Fernández, que fueron convertidas en peatonales para facilitar la circulación de los visitantes. Además, se dispuso libre estacionamiento vehicular sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

Los locales gastronómicos presentaron distintas modalidades para atender al público: algunos instalaron gazebos y foodtrucks sobre las veredas, mientras que otros recibieron a los clientes dentro de sus establecimientos.

Música, kermesse y arte en Paseo Lomitas

La propuesta también incluyó espectáculos musicales, DJ en vivo y una kermesse para disfrutar durante la tarde y la noche.

Uno de los espacios destacados estuvo sobre la calle Mitre, entre Italia y España, donde se instaló una galería de arte a cielo abierto con trabajos de artistas locales. También hubo stands de Expo Comics, una alternativa especialmente pensada para los aficionados a la cultura pop.

De esta manera, el Paseo Lomitas volvió a reunir gastronomía, entretenimiento y expresiones artísticas en uno de los principales polos comerciales de Lomas de Zamora.

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