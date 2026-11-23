Desarticularon una banda dedicada al desguace de vehículos que eran robados en Lomas de Zamora y otras puntos del Conurbano bonaerense. Hubo tres sospechosos detenidos y varias autopartes incautadas.

La investigación empezó a mediados de agosto. Efectivos de la SubDDI de Cañuelas constataron que unos hombres usaban los fondos de casas precarias en la mencionada localidad para desarmar autos robados.

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Mediante tareas de vigilancia encubierta, seguimientos, fotos y grabaciones, se pudo verificar el ingreso de los vehículos a estos lugares, donde los cortaban y se deshacían de las partes que contenían numeraciones de chasis y la carrocería . Estos elementos eran arrojados al Río Matanza.

A partir de la evidencia obtenida, desde la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Cañuelas solicitaron allanar seis viviendas en la localidad de Máximo Paz , partido de Cañuelas . Se requirió un amplio despliegue policial y una operativo con drones para evitar la fuga de los delincuentes.

Allanamientos y tres detenidos

Varios de los vehículos eran robados en Lomas de Zamora.

Los allanamientos permitieron arrestar a tres sospechosos de 33, 39 y 41 años. Uno de ellos tenía varias causas en los Tribunales de Lomas de Zamora por robo agravado, coacción, tenencia ilegal de arma de guerra, resistencia a la autoridad e infracción a la Ley 25.761 de desarmado de automotores.

En los operativos, los efectivos policiales encontraron ocho vehículos, algunos completos y otros en proceso de desarme. Todos tenían pedido de secuestro activo por robo o hurto agravado en Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, La Matanza, Moreno y José C. Paz.

Además, se incautaron varias autopartes, como blocks de motores de distintos vehículos, puertas, capots, techos recortados, guardabarros, llantas, ruedas armadas y caños de escape. También secuestraron teléfonos celulares y herramientas de corte.

Los detenidos y todo el material incautado quedaron a disposición de la Justicia, que caratuló el caso como “encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y por la habitualidad”.