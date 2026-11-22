Detuvieron a tres integrantes de una banda delictiva que había cavado un túnel para robar un banco y que planeaba nuevos robos a entidades bancarias. Hubo 19 allanamientos en Lomas de Zamora y en varias localidades.

Todo empezó en agosto de 2024, cuando se descubrió un túnel clandestino de 150 metros construido desde un comercio hacia las bóvedas de un banco ubicado sobre la calle Chacabuco al 400, en San Isidro . En aquel momento, se detuvo a cuatro sospechosos, pero faltaba información.

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Los investigadores no habían podido determinar cómo se financiaba la banda ni quiénes habían participado del alquiler del local comercial. Recién un año después, se estableció la existencia de una estructura criminal compuesta por ciudadanos argentinos, uruguayos e italianos que tenía vinculación directa con el robo frustrado en San Isidro y que planeaba golpes similares en Recoleta y Chivilcoy.

Con el aval de la Fiscalía de San Isidro, agentes de la Policía Federal Argentina iniciaron la investigación para conocer quiénes eran los sujetos que programaron los nuevos robos, mientras intentaban determinar cómo se habían ejecutado las obras del túnel en el primer intento de robo.

Mediante análisis de telecomunicaciones, cruces de identificadores de tarjetas SIM, números de serie de los aparatos (IMEI), registros de antenas y relevamientos técnicos de las celdas de cobertura de telefonía móvil, se supo que la banda ocultaba su identidad de una manera particular: usaban líneas telefónicas inscriptas a nombre de terceros, de reconocidos exfutbolistas y de famosos del espectáculo.

El monitoreo de esos abonados telefónicos permitió captar comunicaciones directas entre los líderes del grupo, operadores logísticos e internos de dos cárceles bonaerenses. Los seguimientos y análisis de datos evidenciaron que la banda realizaba una defraudación en contrataciones inmobiliarias (a través de las mencionadas suplantaciones de identidades) para formalizar contratos de locación de distintos inmuebles para luego comenzar las excavaciones hacia los bancos. Además, se supo que había especialistas técnicos en minería y construcción civil que los ayudaban a cavar los túneles.

La investigación los llevó a identificar al líder de la banda, el cual había participado de un robo a un banco en 2010, y a otros tres cómplices que se dedicaban a la logística, las firmas comerciales, el armado de contratos fraudulentos, las conexiones internacionales y la búsqueda de especialistas técnicos.

Turdera, uno de los objetivos investigados

Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y varias otras localidades.

Con las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro ordenó la realización de 19 allanamientos. Hubo operativos en Turdera, partido de Lomas de Zamora; en las localidades de Avellaneda, Villa Domínico, La Plata, Ciudad Evita, Ramos Mejía, Rafael Castillo, Ituzaingó, Merlo, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica y en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza.

En estos procedimientos, se logró la detención de tres hombres (dos argentinos y uno uruguayo) y la identificación de decenas de sujetos ligados a la causa.

Además, se secuestraron equipos de telefonía celular, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento, taladros, percutores, amoladoras, ropa utilizada durante el intento de robo en el banco de San Isidro y documentación de interés para la justicia.

Los detenidos quedaron imputados por “robo agravado en tentativa” y “daño agravado por ser ejecutado en cosas de valor científico, cultural o en bienes de uso público”. Fueron puestos a disposición del magistrado interventor.