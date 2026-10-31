Un golpe de película en Temperley: el día que imitaron el "Robo del siglo"

Se cumplen 11 años de un robo millonario al Banco Santander de Temperley , que tuvo como principal responsable al hijo de uno de los ladrones del famoso "Robo del Siglo" en Acassuso. Los investigadores creen que estaba obsesionado con imitar y superar aquel golpe histórico que había llevado a cabo su padre en 2006.

Todo ocurrió el 29 de octubre de 2015 en una sucursal de la avenida Hipólito Yrigoyen al 10.500 , muy cerca del Coto de Temperley . Un delincuente entró disfrazado de gendarme a las 15:20, con el banco ya cerrado, y convenció a un joven custodio de dejarlo pasar, con el pretexto de que había posibles sospechosos que querían entrar a robar.

Apenas logró ingresar, el falso gendarme amenazó de manera sutil al empleado de seguridad: le mostró fotos de su familia y le dijo que los iba a matar si él no colaboraba. Había hecho inteligencia previa. El empleado de seguridad quedó paralizado y tuvo que ceder.

Segundos después, entraron dos ladrones más: uno con un antifaz, disfrazado de policía , y otro vestido como empleado de correo . En apenas cuatro minutos concretaron el golpe: apuntaron con armas al personal del banco, vaciaron las cajafuertes, llenaron una bolsa con 4.5 millones de pesos y 66.500 dólares, y escaparon en una camioneta. No dispararon un solo tiro. De hecho, no tenían armas.

El golpe tuvo dos detalles que fueron idénticos a los del "Robo del Siglo" perpetrado en el Banco Río de Acassuso en 2006. Antes del asalto, hubo llamados anónimos al 911 denunciando robos, para mantener ocupada a la Policía y dejar la zona liberada. Luego, los delincuentes colocaron clavos miguelitos en las calles donde pasarían los patrulleros para que se les pincharan las ruedas.

Durante mucho tiempo no se supo quiénes habían concretado el robo. La verdad salió a la luz once meses después, el 29 de septiembre de 2016, durante un allanamiento por presunta venta de drogas. Se hizo un operativo en la casa de Juan Manuel Zalloecheverría, hijo de Julián "El Paisa" Zalloechevarría, uno de los integrantes de la banda que había cometido aquel histórico robo de 2006.

El lugar del golpe: el Banco Santander Río, que funcionaba cerca del Coto de Temperley.

¿Cómo vincularon a Juan Manuel con el robo de Temperley?

Varios elementos delataron al principal acusado. Durante el allanamiento, se encontraron disfraces de policía y un plano de una sucursal del Banco Francés. Para los investigadores, fueron indicios de que Zalloechevarría planeaba superar el golpe perpetrado por su padre, quien había robado 20 millones de dólares junto a su banda diez años atrás.

Por otro lado, la comparación del rostro de Juan Manuel y sus movimientos coincidían con los de aquel falso gendarme que había amenazado al custodio del banco en Temperley. Finalmente, notaron que su voz era idéntica a la del sospechoso que había hecho los llamados anónimos al 911 para despistar a la Policía. No había duda de que el gendarme y él eran la misma persona.

De esta manera, Zalloechevarría hijo quedó detenido y pasó cinco años preso en la Unidad N°32 de Florencio Varela. Tiempo después, en una entrevista desde la cárcel, se jactaría del robo en Temperley. "Fue el robo más amable del mundo. Todo por favor y gracias", le dijo a Clarín en enero de 2020. Es que al igual que su padre, concretó un robo con precisión milimétrica y sin disparar ni dañar a ningún empleado del banco.

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del banco.

En esa misma entrevista, hablaba de sí mismo como productor de cine. Esa era su vocación. "Soy original, escribo mis historias. Robé un par de bancos, no necesito dinero. Lo que hice en el delito lo hice para concretar mi sueño. Para todo hace falta dinero: abogados, guionistas, mi productora", había comentado.

Antes que lo detuvieran, Juan Manuel quería realizar una serie sobre el "Robo del Siglo". Una versión que, aseguraba, sería mejor que la película protagonizada por Guillermo Francella y Diego Peretti en 2020. Al menos en Lomas de Zamora, escribió y protagonizó su propia historia.