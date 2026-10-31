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Pedro Souto, el goleador de las 100 batallas que alimenta la ilusión de Temperley

Temperley sigue creyendo en la ilusión del ascenso gracias a la capacidad goleadora de Pedro Souto. El jugador nacido en las inferiores quiere hacer historia.

Pedro Souto quiere hacer historia con la camiseta de Temperley.

Pedro Souto quiere hacer historia con la camiseta de Temperley.

Pedro Souto se consolidó como el máximo goleador de Temperley en el campeonato de la Primera Nacional, un logro que corona un presente magnífico tras haber alcanzado la histórica marca de 100 partidos oficiales con la camiseta del Gasolero en el encuentro ante Chacarita.

El futbolista nacido en las inferiores del club de Turdera vive un momento de gracia y, lejos de conformarse, va por más récords en una temporada donde su cambio de rol fue clave para el equipo.

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De la banda defensiva al grito de gol en Temperley

Pedro Souto, quien inició su camino en el club como un lateral izquierdo de proyección, experimentó una metamorfosis táctica rotunda bajo la conducción de Nicolás Domingo. Adelantado unos metros sobre el carril izquierdo, el "3" se transformó en un volante ofensivo con un poder de fuego inesperado, registrando 7 goles en lo que va del certamen.

Su madurez futbolística, potenciada por sus pasos a préstamo en la máxima categoría con Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza, regresó a Turdera convertida en jerarquía pura. Hoy es la llave del gol de un Temperley que asume el protagonismo de la categoría.

Un centenario con mística y clásicos

La paridad del torneo encontró en Pedro Souto al hombre de los partidos importantes. En una campaña donde ya sopló las 100 velas vistiendo la camiseta celeste, sus goles no fueron meras estadísticas: Firmó uno de los tantos en la histórica goleada por 3-0 frente a Los Andes y destrabó partidos cerrados en Turdera, como la recordada remontada 2-1 ante Midland o el triunfo por la mínima diferencia ante Tristán Suarez en el Alfredo Beranger.

Goles ante Chacarita, Midland, Los Andes, Nueva Chicago, San Martín de Tucumán, Tristán Suarez y San Martín de San Juan fueron fundamentales en cada etapa del campeonato. El Gasolero lo necesita en la recta final del torneo.

La mirada en el ascenso y los libros de historia

Con el boleto de los 100 partidos ya asegurado en su cuenta personal, el zurdo persigue nuevas marcas individuales y colectivas en el tramo definitivo del torneo. Sin embargo, los récords personales quedan en un segundo plano cuando se trata del objetivo mayor.

Como el propio Pedro Souto expresó recientemente, el ADN del club está más vivo que nunca: "Temperley es familia, vamos a ir por el sueño del ascenso".

Con sus goles como bandera y el centenar de batallas en el lomo, el Gasolero se aferra a la ilusión de volver a Primera. La próxima parada será este sábado en Santiago del Estero, donde Temperley contará con la baja importante de Marcos Echeverría en el ataque pero pretende aferrarse a la ilusión de Pedro Souto y su capacidad goleadora. Con 7 tantos en el campeonato de la Primera Nacional, el lateral izquierdo quiere darle más alegrías al pueblo celeste.

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