Temperley ante un partido clave: cuántos jugadores recupera Nicolás Domingo

Temperley lidió en las últimas fechas con lesiones y suspensiones que le imposibilitaron al entrenador Nicolás Domingo mantener la base o repetir una formación de un partido a otro. A pesar de estos contratiempos, el Gasolero no perdió la brújula, respondió a las adversidades y continúa prendido en la parte alta de la zona B de la Primera Nacional.

Este domingo recibirá a Nueva Chicago , en un choque de polos opuestos. Temperley encaramado en la pelea por llegar a la final por el ascenso directo a la Liga Profesional y el Torito urgido de puntos, ya que está a tres del descenso. Además, como condimento extra, el estadio Alfredo Beranger recibirá la visita de los hinchas del club de Mataderos, que se ubicarán en la tribuna 9 de Julio.

Factor clave. El goleador que alimenta la ilusión de Temperley en la recta final de la Primera Nacional

Triunfo clave. Temperley le ganó a Gimnasia de Jujuy con una verdadera prueba de carácter

El extremo Pedro Souto y los volantes, Adrián Arregui y Gerónimo Tomasetti son los futbolistas a los que Nicolás Domingo espera volver a tener a disposición. El primero está ausente desde hace tres partidos, mientras que los restantes dos.

Pedro Souto , además, es el goleador del equipo (siete), aunque durante si proceso de recuperación Marcos Echeverría , Facundo Krüger y Gabriel Hauche llegaron bastante a la red. El oriundo de Longchamps se lesionó antes del cuarto de hora frente a Patronato (desgarro en el aductor del muslo derecho), por lo que al partido del domingo llevaría un mes parado. Ya hizo fútbol y su regreso es muy factible.

Por su parte, Gerónimo Tomasetti y Adrián Arregui sufrieron lesiones también de manera temprana contra Almagro. El exBelgrano sufrió un esguince de rodilla izquierda y el Samurai un fuerte traumatismo de tórax. De los dos, es el que probabilidades tendría de volver a la titularidad el domingo.

A cuatro fechas del final de la fase regular de la Primera Nacional, estas son las principales posiciones de la zona B: Tristán Suárez 58, Temperley 56, Atlanta 55 y Gimnasia y Esgrima de Jujuy 54.

Datos de Temperley-Nueva Chicago

Temperley y Nueva Chicago se enfrentarán este domingo, desde las 16, en el estadio Alfredo Beranger. Dirigirá Franco Acita, secundado por Ernesto Callegari y Maximiliano Castelli. Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann. TV: LPF Play.

El público de Temperley se ubicará en la tribuna Biondi y plateas Pecorelli y Gilardoni, y el público de Nueva Chicago tendrá a disposición la tribuna 9 de Julio https://t.co/RibVhcqrQ5 — Club A. Temperley (@TemperleyOK) October 5, 2026

En la temporada pasada, el Gasolero goleó como local por 3-0, con tantos de Javier Toledo, Fernando Brandán y Franco Ayunta, de penal.

El último triunfo de Nueva Chicago en Turdera fue en la temporada 1996/97 del Nacional B (Permanencia) por 2-0, con goles de Martín Mandra y Roberto Álvarez, de penal. Hubo otro en la Primera B Metropolitana 2011/12, pero en cancha de Almagro -a puertas cerradas-, por 1-0 con gol de Roberto Bochi.