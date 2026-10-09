Temperley ante un partido clave: cuántos jugadores recupera Nicolás Domingo

Temperley lidió en las últimas fechas con lesiones y suspensiones que le imposibilitaron al entrenador Nicolás Domingo mantener la base o repetir una formación de un partido a otro. A pesar de estos contratiempos, el Gasolero no perdió la brújula, respondió a las adversidades y continúa prendido en la parte alta de la zona B de la Primera Nacional.
Este domingo recibirá a Nueva Chicago, en un choque de polos opuestos. Temperley encaramado en la pelea por llegar a la final por el ascenso directo a la Liga Profesional y el Torito urgido de puntos, ya que está a tres del descenso. Además, como condimento extra, el estadio Alfredo Beranger recibirá la visita de los hinchas del club de Mataderos, que se ubicarán en la tribuna 9 de Julio.
Pedro Souto está para volver
El extremo Pedro Souto y los volantes, Adrián Arregui y Gerónimo Tomasetti son los futbolistas a los que Nicolás Domingo espera volver a tener a disposición. El primero está ausente desde hace tres partidos, mientras que los restantes dos.
Pedro Souto, goleador de Temperley, se lesionó hace casi un mes.
Pedro Souto, además, es el goleador del equipo (siete), aunque durante si proceso de recuperación Marcos Echeverría, Facundo Krüger y Gabriel Hauche llegaron bastante a la red. El oriundo de Longchamps se lesionó antes del cuarto de hora frente a Patronato (desgarro en el aductor del muslo derecho), por lo que al partido del domingo llevaría un mes parado. Ya hizo fútbol y su regreso es muy factible.
Por su parte, Gerónimo Tomasetti y Adrián Arregui sufrieron lesiones también de manera temprana contra Almagro. El exBelgrano sufrió un esguince de rodilla izquierda y el Samurai un fuerte traumatismo de tórax. De los dos, es el que probabilidades tendría de volver a la titularidad el domingo.
A cuatro fechas del final de la fase regular de la Primera Nacional, estas son las principales posiciones de la zona B: Tristán Suárez 58, Temperley 56, Atlanta 55 y Gimnasia y Esgrima de Jujuy 54.
Datos de Temperley-Nueva Chicago
Temperley y Nueva Chicago se enfrentarán este domingo, desde las 16, en el estadio Alfredo Beranger. Dirigirá Franco Acita, secundado por Ernesto Callegari y Maximiliano Castelli. Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann. TV: LPF Play.
En la temporada pasada, el Gasolero goleó como local por 3-0, con tantos de Javier Toledo, Fernando Brandán y Franco Ayunta, de penal.
El último triunfo de Nueva Chicago en Turdera fue en la temporada 1996/97 del Nacional B (Permanencia) por 2-0, con goles de Martín Mandra y Roberto Álvarez, de penal. Hubo otro en la Primera B Metropolitana 2011/12, pero en cancha de Almagro -a puertas cerradas-, por 1-0 con gol de Roberto Bochi.