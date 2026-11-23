Daniel Radcliffe no sabe si verá la nueva serie de Harry Potter cuando llegue a HBO el 25 de diciembre de 2026. El actor, que interpretó al mago en las ocho películas, explicó que ya pasó mucho tiempo con la franquicia y que ve poca televisión.

Durante el estreno de Steps, Daniel Radcliffe respondió: "No sé si lo haré, sinceramente". En la entrevista, recogida por The A.V. Club, dijo que no vio series como Breaking Bad y Mad Men y que dedicar ocho horas a ver algo le parece mucho tiempo.

Lo que vendrá. La serie de Harry Potter ya tiene calendario de estreno en HBO

Su respuesta deja abierta la posibilidad de que vea la adaptación. El actor habló de sus propios hábitos de consumo y de su larga relación con la saga cinematográfica, sin anunciar una decisión definitiva.

HBO confirmó que la primera temporada de Harry Potter y la piedra filosofal tendrá ocho episodios. Radcliffe habló de "ocho horas" al referirse al tiempo que implicaría verla; el comunicado consultado de HBO precisa el número de episodios, pero no la duración de cada uno.

El Harry Potter de la serie de HBO.

Por qué evita aconsejar al nuevo Harry Potter

Dominic McLaughlin interpretará al joven mago en la adaptación televisiva. Cuando le preguntaron qué consejo le daría, Radcliffe respondió que el nuevo actor no necesita uno suyo y que confía en que hará un buen trabajo.

Su reserva tiene que ver con las entrevistas que deberá dar McLaughlin. Daniel Radcliffe explicó que, si él ofreciera un consejo público, podrían repetírselo al joven cada vez que le preguntaran por el papel. "No quiero perseguir a este pobre niño en las entrevistas", dijo con ironía.

El actor añadió que espera conocer algún día a su sucesor. Sus palabras no son el primer contacto entre ambos: en una aparición en Good Morning America en 2025, Daniel Radcliffe contó que le escribió una carta para desearle que disfrutara la experiencia, según recuperó People. Al ver imágenes del nuevo reparto, dijo, recordó lo joven que era cuando comenzó a trabajar en las películas.