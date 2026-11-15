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15 de noviembre de 2026
Lo que vendrá.

Cómo será la precuela de Stranger Things que prepara Netflix

Netflix anunció que ya está en marcha una precuela de la exitosa serie Stranger Things y confirmaron que esta vez la historia no transcurrida en los ’80.

Stranger Things tendrá una precuela.&nbsp;

Stranger Things tendrá una precuela. 

Netflix anunció que está preparando una precuela de la exitosa serie Stranger Things y que el estreno está previsto recién para 2028. Esta vez, la historia sobrenatural no transcurrirá en los ’80 y las escenas estarán ambientadas en décadas anteriores.

Esta nueva entrega se titula Other Worlds: A Stranger Things Adventure, (Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things), se ambienta en los ‘50, décadas antes de que el grupo de Stranger Things descubriera una conspiración sobrenatural en su pequeño pueblo de Hawkins, Indiana.

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La serie precederá también a los acontecimientos de la obra de teatro “Stranger Things: The First Shadow” ('Stranger Things: La Primera Sombra'), que explora el pasado de Henry Creel, el personaje que luego se convierte en el malvado Vecna.

Se trata del cuarto proyecto ambientado en el universo Stranger Things desde que finalizó la serie original a finales del año pasado. Tras su éxito, emergieron la serie animada 'Stranger Things: Tales from '85' y la obra de teatro.

Stranger Things, exitosa serie de Netflix.

Stranger Things, exitosa serie de Netflix.

La precuela contará además con la producción ejecutiva de los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie original protagonizada por Millie Bobby Brown en el papel de Eleven (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) y Gaten Matarazzo (Dustin Henderson).

La serie que volvió a los ‘80

Ambientada en los ‘80, Stranger Things sigue a un grupo de amigos adolescentes mientras descubren experimentos secretos gubernamentales y de la dimensión conocida como 'Upside Down' (El Otro Lado).

La quinta y última temporada de la aclamada serie se convirtió en el mayor debut televisivo en inglés de la historia de la popular plataforma de contenidos.

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se convirtió en un fenómeno mundial, acumulando más de 1.200 millones de visualizaciones entre las temporadas 1 y 4. Las temporadas 4 y 5 se encuentran entre las temporadas de televisión más populares de Netflix de todos los tiempos", indicó la plataforma de contenidos en línea.

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