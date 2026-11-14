Tom Hanks y Rita Wilson, el matrimonio más famoso de Hollywood

Además de su exitosa carrera en el cine, Tom Hanks también puede jactarse de formar parte de uno matrimonio que se transformó en uno de los más queridos de la industria con Rita Wilson . La estrella y su esposa, también actriz y cantante, llevan varias décadas juntos y tienen dos hijos en común.

Todo comenzó en los ’80 cuando él era uno de los protagonistas de la serie de televisión Bosom Budies , momento en el que estaba casado con Samantha Lewes , con quien tuvo dos hijos.

De todos modos, el primer encuentro dejó una fuerte impresión en ambos. Rita fue una de las actrices invitadas a participar en uno de los episodios. Y si bien nada pasó entre ellos, unos años más tarde volvieron a coincidir.

Sus caminos se cruzaron de nuevo en el rodaje de Volunteers, donde además interpretaban a dos personajes que estaban enamorados. Como tantas veces, el romance fue más allá de la ficción.

Si bien el actor estaba atravesando una etapa complicada en su matrimonio, él mismo admitió que había sido infiel a su primera esposa con Rita. De hecho, que su relación empezara antes de que el actor se divorciara, en 1987, levantó críticas entre sus fans.

Lo que tampoco les hizo cambiar de opinión: el 30 de abril de 1988 se casaron y dos años después nació su primer hijo Chester (Chet). Una familia que se volvió a ampliar con la llegada de Truman en 1995.

El mal momento del matrimonio

En 2015 Rita Wilson hizo público que le habían diagnosticado cáncer de mama y se sometió a una doble mastectomía. Después de anunciar que se había recuperado de la enfermedad, en 2016 les llegaron rumores de que el actor estaría relacionado con Meg Ryan y Felicity Jones.

Unas noticias ante las que actuaron con contundencia llevando a los medios a retractarse. Tras lo cual, en estos 10 años, su matrimonio no tuvo polémicas.