En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua la próxima semana

Habrá cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

AySA llevará adelante trabajos de mejora y mantenimiento en redes de agua potable entre el lunes 16 y el viernes 20 en distintos sectores de Banfield , Lomas de Zamora y Temperley . Las tareas podrían generar afectaciones en el servicio, según el cronograma difundido por la empresa para el partido de Lomas de Zamora .

La empresa informó que las intervenciones forman parte del Plan Integral de Mejora y Mantenimiento, que se desarrolla en distintos puntos de su área de concesión. Los trabajos buscan optimizar la distribución de agua potable.

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En el distrito de Lomas de Zamora , las tareas se realizarán durante cinco jornadas, de 8 a 18, en el sector comprendido por las calles Gallo, Levalle, Cerrito y avenida Almirante Brown. La zona incluye sectores de Banfield , Lomas de Zamora y Temperley .

Además, durante la noche del martes 17 y la madrugada del miércoles 18, podrían registrarse inconvenientes en algunas zonas de Budge, Albertina, Banfield y Lomas de Zamora . La afectación está prevista desde las 23 hasta las 9 del día siguiente.

El cronograma también contempla intervenciones en otras localidades de la región:

Almirante Brown: del martes 17 al viernes 20, de 8 a 18, en el área delimitada por Melian, avenida Monteverde, José Ingenieros y Pino. Los trabajos alcanzarán sectores de Burzaco y Malvinas Argentinas.

Esteban Echeverría: el martes 17 y el jueves 19, de 8 a 12, en la zona de Arana, Matienzo, Alem y avenida Pedro Suárez, que comprende Monte Grande y Guillón.

Ezeiza: del martes 17 al jueves 19, de 8 a 16, en el sector delimitado por Lynch, Matienzo, Dean Funes y Quito, con alcance en Spegazzini y Tristán Suárez.

Esteban Echeverría: el miércoles 18, de 9 a 17, en el área comprendida por Camino de la Ribera, Elizalde, General Paz, Ruta Provincial 4, Rojas, Lavarden y Laguna Rocha. Las tareas abarcarán sectores de Monte Grande, Guillón y 9 de Abril.

Desde AySA señalaron que las intervenciones permitirán mejorar la distribución de agua potable y tendrán un impacto favorable en la prestación del servicio.

Cómo realizar consultas a AySA

Ante posibles inconvenientes o consultas, los usuarios pueden comunicarse con la empresa a través de los siguientes canales:

WhatsApp: 11-5984-5794.

Instagram: @aysa.oficial.

Facebook: AySA.Argentina. Ambos canales funcionan de 6 a 24.

Teléfono: 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

La compañía recomienda utilizar estas vías de comunicación para realizar consultas durante el desarrollo de los trabajos.