Realizarán una maratón en Lomas para concientizar sobre la espina bífida y la hidrocefalia

“Rodemos Juntos” es una jornada por la inclusión en Lomas de Zamora.

La quinta edición de la maratón "Rodemos Juntos" se realizará este domingo, desde las 11, en Lomas de Zamora . Organizada por la ONG Esperanza Hoy y Siempre , la jornada busca visibilizar la espina bífida y la hidrocefalia, promover la inclusión y generar conciencia sobre la importancia del sondeo intermitente limpio.

La actividad es gratuita y tendrá lugar en Iparraguirre 476, entre Hidalgo y Santa Mónica, en la zona de Parque Barón . La convocatoria es abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa, está dirigida a personas de todas las edades y busca reunir a familias, vecinos y participantes en un espacio de encuentro y concientización.

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Uno de los principales objetivos de la maratón es brindar información sobre la espina bífida y la hidrocefalia, dos condiciones que requieren acompañamiento y mayor conocimiento por parte de la sociedad. Además, durante el encuentro se hará hincapié en la importancia del sondeo intermitente limpio, una práctica fundamental para el cuidado de algunas personas con vejiga neurogénica.

La jornada contará con remeras para los participantes, medallas y premios, el recorrido previsto comprende las calles Iparraguirre, Guaraní, Terrada y Santa Mónica.

El recorrido previsto comprende las calles Iparraguirre, Guaraní, Terrada y Santa Mónica.

Cómo participar de “Rodemos Juntos”

Quienes quieran sumarse pueden completar el formulario de inscripción que difundió la organización a través del siguiente enlace. Donde tenés que completar con tu nombre, apellido, género, si tenés una discapacidad, talle de remera y cómo los conociste.

Sin embargo, desde Esperanza Hoy y Siempre aclararon que no es obligatorio anotarse previamente para participar. Quienes no hayan completado el formulario también podrán acercarse directamente el domingo y formar parte de la actividad.

La convocatoria busca reunir a la comunidad en una jornada que combina movimiento, encuentro y concientización, con el objetivo de dar mayor visibilidad a las personas con espina bífida e hidrocefalia y promover una sociedad más inclusiva.