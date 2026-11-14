Escándalo en PH Podemos Hablar con Hernán Coronel de Mala Fama y su mujer

Hernán de Mala Fama y Lucrecia.

Luego del escándalo que se vivió entre la China Ansa y Santi Maratea, PH Podemos Hablar volvió a tener un nuevo capítulo. En el programa de Telefe el protagonista esta vez fue Hernán Coronel, cantante de Mala Fama y participante de MasterChef Celebrity.

"Él dijo que conoció el amor gracias a su ex mujer, madre de sus hijos más grandes. Lucrecia, su actual pareja, estaba en el piso y no le gustó nada. Quiso entrar pero la frenó el mánager", contó Natalie Weber en Intrusos sobre lo ocurrido en el programa de Andy Kuznetzoff.

La panelista de Intrusos dijo que la situación escaló y el mánager del cantante tuvo que intervenir. "Ella quería meterse furiosa pero la frenaron. La cosa terminó mal y al día de hoy, Hernán está distanciado de su mujer".

Hernán Coronel y Lucrecia este año tuvieron juntos a Amora Melodía, su primera hija en común. En la charla de PH Podemos Hablar, él quiso destacar el cambio que tuvo en su vida con la aparición de Marina, su primera esposa y madre de otros 3 hijos, pero eso no le cayó nada bien a Lucrecia.

El cantante de Mala Fama en medio de un escándalo en PH Podemos Hablar. Qué se verá en PH Podemos Hablar Natalie Weber mencionó que el cantante de Mala Fama se contactó con la producción de PH Podemos Hablar para pedir que se elimine esa parte de la grabación. "Si no lo vemos, es porque hay una censura importante", remató Rodrigo Lussich sobre si se aceptó el pedido de Hernán Coronel para modificar la parte en cuestión.

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