sábado 14 de noviembre de 2026
Escribinos
14 de noviembre de 2026
Se armó.

Escándalo en PH Podemos Hablar con Hernán Coronel de Mala Fama y su mujer

Revelaron que hubo un nuevo episodio bochornoso en PH Podemos Hablar con el actual participante de MasterChef Celebrity y su pareja.

Hernán de Mala Fama y Lucrecia.&nbsp;

Hernán de Mala Fama y Lucrecia. 

"Él dijo que conoció el amor gracias a su ex mujer, madre de sus hijos más grandes. Lucrecia, su actual pareja, estaba en el piso y no le gustó nada. Quiso entrar pero la frenó el mánager", contó Natalie Weber en Intrusos sobre lo ocurrido en el programa de Andy Kuznetzoff.

Lee además
Tom Hanks y su esposa. 
Es el amor.

Tom Hanks y Rita Wilson, el matrimonio más famoso de Hollywood
jimena recordo su peor borrachera: el pedo que me agarre
¡Qué bochorno!

Jimena recordó su peor borrachera: "El pedo que me agarré"

La panelista de Intrusos dijo que la situación escaló y el mánager del cantante tuvo que intervenir. "Ella quería meterse furiosa pero la frenaron. La cosa terminó mal y al día de hoy, Hernán está distanciado de su mujer".

Hernán Coronel y Lucrecia este año tuvieron juntos a Amora Melodía, su primera hija en común. En la charla de PH Podemos Hablar, él quiso destacar el cambio que tuvo en su vida con la aparición de Marina, su primera esposa y madre de otros 3 hijos, pero eso no le cayó nada bien a Lucrecia.

El cantante de Mala Fama en medio de un esc&aacute;ndalo en PH Podemos Hablar.&nbsp;

El cantante de Mala Fama en medio de un escándalo en PH Podemos Hablar.

Qué se verá en PH Podemos Hablar

Natalie Weber mencionó que el cantante de Mala Fama se contactó con la producción de PH Podemos Hablar para pedir que se elimine esa parte de la grabación.

"Si no lo vemos, es porque hay una censura importante", remató Rodrigo Lussich sobre si se aceptó el pedido de Hernán Coronel para modificar la parte en cuestión.

Temas
Seguí leyendo

Tom Hanks y Rita Wilson, el matrimonio más famoso de Hollywood

Jimena recordó su peor borrachera: "El pedo que me agarré"

Así fue la reconciliación de Julieta Poggio y Coti Romero en vivo

La angustia de Martita Fort en MasterChef: "Me está yendo como el cu..."

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Martita Fort, en MasterChef Celebrity.  video
¡Ups!

La angustia de Martita Fort en MasterChef: "Me está yendo como el cu..."

Las más leídas

Te Puede Interesar

El DT de Banfield analizó la derrota ante Boca.
Declaraciones.

El lamento de Pedro Troglio tras la eliminación de Banfield: "El primer gol condicionó todo"