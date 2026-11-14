sábado 14 de noviembre de 2026
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14 de noviembre de 2026
Todo mal.

TN Deportivo apuntó contra la AFA tras ganar su Martín Fierro: "Aunque no quiera..."

TN Deportivo ganó un Martín Fierro como Mejor Programa Periodístico de Deportes y recordaron la censura que les impuso la AFA.

TN Deportivo contra la AFA.&nbsp;

TN Deportivo contra la AFA. 

TN Deportivo ganó el premio como Mejor Programa Periodístico de Deportes en los Martín Fierro de Cable 2026, un galardón que recibió por segundo año consecutivo. En la premiación apuntaron contra las autoridades AFA luego de la sanción que recibió el programa y el medio.

El ciclo, que cuenta con conducción de Marcelo Fiasche, y un gran equipo junto con Nicolás Singer y Ricardo Caruso, recibió una sanción por tiempo indeterminado por parte de la AFA, la cual les prohibió ingresar a cubrir conferencias de prensa de la Selección Argentina.

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El periodista Marcelo Fiasche tomó la palabra al subir al escenario a recibir el Martín Fierro y fue contundente en sus declaraciones contra la AFA. "Aunque la AFA no quiera...", comenzó a cantar reproduciendo lo que se suele escuchar en muchas canchas del fútbol argentino.

“Nos dan el premio el día en el que no pudimos entrar a cubrir la conferencia de prensa de Scaloni porque en AFA se están haciendo cosas feas. La censura merece ser repudiada”, aseguró Marcelo Fiasche con críticas a la AFA.

El canal TN contra la AFA en los Mart&iacute;n Fierro.&nbsp;

El canal TN contra la AFA en los Martín Fierro.

Por su parte, Ricardo Caruso Lombardi celebró el Martín Fierro y sostuvo con su estilo habitual: “Nunca imaginamos ganarlos dos veces seguidos... Lo bueno es que decimos nuestra verdad”.

La sanción de la AFA hacia el canal TN se desató a partir de un informe emitido en el canal, que estuvo relacionado con el uso de inteligencia artificial y un caso vinculado al futbolista Nicolás Paz, lo que motivó que dejen de entregarle acreditaciones de prensa al medio.

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