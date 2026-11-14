TN Deportivo apuntó contra la AFA tras ganar su Martín Fierro: "Aunque no quiera..."

TN Deportivo ganó el premio como Mejor Programa Periodístico de Deportes e n los Martín Fierro de Cable 2026 , un galardón que recibió por segundo año consecutivo. En la premiación apuntaron contra las autoridades AFA luego de la sanción que recibió el programa y el medio.

El ciclo, que cuenta con conducción de Marcelo Fiasche , y un gran equipo junto con Nicolás Singer y Ricardo Caruso, recibió una sanción por tiempo indeterminado por parte de la AFA, la cual les prohibió ingresar a cubrir conferencias de prensa de la Selección Argentina.

Sin vueltas. Vignolo ganó el Martín Fierro y sorprendió al hablar de Closs

El periodista Marcelo Fiasche tomó la palabra al subir al escenario a recibir el Martín Fierro y fue contundente en sus declaraciones contra la AFA. "Aunque la AFA no quiera...", comenzó a cantar reproduciendo lo que se suele escuchar en muchas canchas del fútbol argentino.

"TN Deportivo" Porque el programa deportivo de TN ganó el Martín Fierro a los programas de cable y se lo dedicó a Chiqui Tapia. pic.twitter.com/3KICuFrcGT

“Nos dan el premio el día en el que no pudimos entrar a cubrir la conferencia de prensa de Scaloni porque en AFA se están haciendo cosas feas. La censura merece ser repudiada”, aseguró Marcelo Fiasche con críticas a la AFA .

El canal TN contra la AFA en los Martín Fierro.

Por su parte, Ricardo Caruso Lombardi celebró el Martín Fierro y sostuvo con su estilo habitual: “Nunca imaginamos ganarlos dos veces seguidos... Lo bueno es que decimos nuestra verdad”.

La sanción de la AFA hacia el canal TN se desató a partir de un informe emitido en el canal, que estuvo relacionado con el uso de inteligencia artificial y un caso vinculado al futbolista Nicolás Paz, lo que motivó que dejen de entregarle acreditaciones de prensa al medio.