Murió Fernando Confessore, meteorólogo del canal TN y El Trece

Fernando Confessore , histórico meteorólogo del canal TN y El Trece, falleció a los 58 años en las primeras horas de este viernes. Tenía una trayectoria de más de tres décadas vinculada al pronóstico del tiempo, la divulgación científica y los medios.

El encargado informar la triste noticia al aire fue Mario Massaccesi, conductor de TN de 6 a 10, que lo hizo con el dolor de perder a un compañero de muchos años.

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“La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias" y agregó que el meteorólogo había sufrido“un infarto durante la madrugada” , mientras estaba con su mujer y sus hijas”.

“Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, continuó Mario Massaccesi.

DURA NOTICIA "Estamos en shock": Mario Massaccesi despidió a Fernando Confessore, quien murió a los 58 años. pic.twitter.com/95lXphT5Ib

El periodista agregó más información “La noticia fue confirmada por su familia, que pidió reserva hasta que se pudiera enterar el resto de sus familiares”.

El meteorologo tenía 58 años.

La extensa carrera del meteorólogo

Nacido en Buenos Aires el 18 de julio de 1968, Fernando Ezequiel Confessore se especializó en meteorología tras una primera formación en aviación. Estudió para despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y obtuvo la licencia de operador radiotelefonista restringido de la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones.

En 1992 egresó de la Universidad de Buenos Aires como pronosticador meteorológico universitario. Ese mismo año inició su recorrido profesional en el Servicio Meteorológico Nacional, donde trabajó hasta 1994 en la recepción e interpretación de imágenes satelitales. Durante ese período también profundizó sus conocimientos con cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

En diciembre de 1995 se incorporó a ARTEAR y comenzó a tener participaciones en la pantalla del canal TN. Dos años después asumió como columnista y presentador del tiempo en TN de 7 a 9, además de sumarse a El noticiero de Santo, por El Trece.