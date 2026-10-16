Finde en Lomas de Zamora: Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale y un tributo a Led Zeppelin

Este fin de semana llegan de visita a Lomas de Zamora el dúo de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, un tributo a las canciones de Led Zeppelin y Nico Sorín con “Piazzolla Electrónico” , con otras propuestas de música en vivo.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 sale a escena Daniel Cañueto y los Cómplices del Infierno con "El Origen del Misterio", junto a Aonikenk y Retumbe Legüero.

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El sábado a las 21 será el turno de la banda Barrales, que presentará su primer disco, y domingo a las 20 llega e l Ballet Huayra Muyoj presenta "¿Quién Nos Quita lo Soñado?".

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, el viernes a las 21 saldrán a escena Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale con su espectáculo “Bodas de Coral”, celebrando sus 35 años juntos.

En Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350, el viernes a las 20,30 sale a escena “Cabaret. Musi Hall”. El sábado a las 21 Nico Sorín presenta “Piazzolla Electrónico”.

Mario Marino presenta su espectáculo unipersonal “MardeMares” el viernes a las 21 en el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074.

La banda Roma desempolva clásicos del rock argentino e internacional el sábado a las 21 en Bodega Lomitas de Lomas de Zamora, España 451.

“Il Trovatore”, un espectáculo con Pablo Gaeta, Alfredo González Reig, Gabriela Ojeda y Diana Salazar, pisa las tablas el sábado a las 19,30 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

Más música en vivo

La banda Physical Grafitti, el único tributo argentino a Led Zeppelin, sonará en vivo el viernes a las 21 en El Refugio de Banfiled, Maipú 540.

En Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251, el viernes a las 20 arranca el Festival CDP Vol. 2 con Guadalupe Mol, Nicostrip y Los Micelios, y Mabui. El sábado será el turno del regreso de Las Tootsies celebrando los diez años del disco “Fladia”.

En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el sábado desde las 23 se arma un festival con bandas en vivo. El domingo a las 19 llegará el espectáculo Mítico Tren Argentino.

La banda Mike Feraldi presenta las canciones del nuevo disco “Nada Es Tan Fácil” el viernes a las 21 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el sábado a la 21 sonará la banda Apolo Zero y el sábado será el turno de los covers de Flashback.

El domingo a las 19 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142, se presenta la obra “El sol se muere”, con dramaturgia y dirección de Nicolás Blandi.