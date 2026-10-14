Una versión vanguardista de "Cabaret" se estrena en Lomas de Zamora

“La vida es un Cabaret. The Music Hall”, una recreación del musical “Cabaret”, se estrena el viernes en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora . La puesta tiene adaptación y dirección de Marcelo Malvarez y tiene en escena a Fabián Lembo como la “Madama”.

“Es una versión de ‘Cabaret’ vanguardista, le dimos una vuelta a la obra original. Tiene el hilo conductor de la original, pero es una adaptación. También vamos a interactuar con el público”, le cuenta el actor lomense Fabián Lembo a La Unión.

Talento local. El actor que prepara su transformación para la icónica madame de la obra Cabaret

“La vida es un Cabaret” es un music hall compuesto de seis personajes en un mismo escenario. Se suman al elenco Julieta Martínez, Leonel García, Milagros Pereira, Florencia Vargas, Valentina Nieves, Alejandro Mora y Araceli Cruz.

En la puesta, detrás de cada mirada, hay un mismo sueño. Cada actor interpreta lo que sucede en un espacio atravesado por el amor, la rivalidad, la danza y el deseo se encuentran bajo las luces del cabaret.

“Cabaret” es un famoso musical de teatro ambientado en el Berlín en los ‘30, mientras el nazismo comienza a tomar fuerza, que se estrenó en 1966. En 1972 llegó al cine protagonizada por Liza Minelli.

Se estrena en Lomas de Zamora.

Un musical diferente en Lomas de Zamora

Para Fabián Lembo, no es “solo Cabaret” y es un na propuesta de music hall que combina música, danza y teatro con una historia sobre dos bailarinas principales enfrentadas detrás del telón.

“Liza Minelli tiene su personaje. Están los soldados, tengo dos cambios de vestuario y la Madama que al final canta ‘Sobreviviré’”, adelanta el actor.

Los hacedores de esta propuesta tienen la intención de continuar con las funciones luego de estreno de este viernes y adelantan que es ideal para todo público, y no solo para los amantes del musical.

“Dandelion es muy particular, se hacen muchos musicales y ‘Cabaret’ nunca se hizo un zona sur. Es un musical para un público universal”, cierra Fabián Lembo.

MÁS INFO

Para adquirir las entradas para la función del 16 de octubre a las 20.30 en Dandelion entrar en Genve.